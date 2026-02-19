La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debe aclarar 57 millones 538 mil 474 pesos, de los 597 millones 302 mil ejercidos en 2024 del proyecto Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México, que corresponden al Trolebús que circula sobre la calzada Ermita Iztapalapa.

La ASF detectó además pagos en exceso por 26 millones 671 mil 500 pesos y falta de documentación comprobatoria por 30 millones 867 mil pesos, de acuerdo con lo que establece el informe individual de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, con clave 20 24-0-09100-22-0349-2025, emitido el 4 de febrero de 2026.

La institución revisó tres contratos: el 2023-15-CE-A- 018-W-00-2023: Construcción del Trolebús sobre calzada Ermita Iztapalapa, tramo Acahualtepec-Santa Marta. Monto ejercido en 2024: 194 millones 515 mil 900 pesos. Obras concluidas en agosto de 2025 y en proceso de finiquito.

El número 2023-15-CE-A- 019-W-00-2023: Construcción de fase 1 estación Santa Marta y viaducto curvo de conexión lado Ciudad de México. Monto ejercido en 2024: 381 millones 297 mil pesos. Obras concluidas en agosto de 2025 y en proceso de finiquito.

El tercero corresponde al 2023-15-CE-A-015- Y-00-2023: Supervisión de ambas obras, incluida verificación de calidad. Monto ejercido en 2024: 21 millones 490 mil 700 pesos (sin considerar 2 millones 680 mil pesos de gastos no recuperables). Los servicios continuaban en ejecución en agosto de 2025.

La auditoría abarcó una muestra de 362 millones 169 mil 700 pesos, lo que equivale a 60.6% de los 597 millones 302 mil 400 pesos reportados como ejercidos en 2024.

Según el documento que entregó a la Cámara de Diputados, la ASF identificó cinco pliegos de observaciones principales: pagos en exceso por 20 millones 9 mil 900 pesos en los contratos de obra 018 y 019, derivados de diferencias entre cantidades estimadas/pagadas y verificadas físicamente en 15 conceptos, más un concepto con características distintas a las pagadas.

Pagos en exceso por 4 millones 291 mil 600 pesos en el contrato 018, por incorrecta integración del precio unitario extraordinario de relleno fluido para estabilización de caídos y oquedades en pilotes.

Pagos en exceso por un millón 464 mil 900 pesos en el contrato 018, por incorrecta integración de ocho precios unitarios extraordinarios.

Además de pagos en exceso por 905 mil 100 pesos en el contrato 018, en dos conceptos de suministro y colocación de acero estructural y losa-acero, causados por errores aritméticos en cálculos de números generadores de tres estimaciones.

Falta de documentación comprobatoria por 30 millones 867 mil pesos en el contrato 018, en el concepto de colocación de obra inducida.

No se integraron comprobantes de gasto ni rendimientos de mano de obra y equipo.

El total pendiente por aclarar asciende a 57 millones 538 mil 474 pesos con 82 centavos.

De ocho resultados determinados, dos no presentaron irregularidades, uno fue solventado antes de la emisión del informe y cinco derivaron en pliegos de observaciones.

En esa zona del Valle de México se puso en operación, en mayo pasado, la Línea del Trolebús Santa Marta-Chalco, pero todavía están en proceso de construcción tres estaciones que forman parte del viaducto elevado de la autopista México-Puebla: Teotongo, La Virgen y Xico.

La Auditoría Superior concluyó que la SICT cumplió en términos generales las disposiciones legales y normativas aplicables al proyecto (clave de cartera 21093110007, programa K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros), salvo por las irregularidades señaladas.