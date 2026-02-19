Con una participación de 8.2 millones de ciudadanos y un promedio de evacuación de 1.52 minutos, se realizó en la Ciudad de México el Primer Simulacro Metropolitano, en conjunto con el Estado de México.

En este ejercicio también se sumó la FIFA, como parte de los preparativos rumbo al Mundial.

En la capital se activaron 13 mil 786 altavoces del C5, equivalente a 98.53% del total que hay por toda la Ciudad.

Lee también Simulacro en CDMX: participan mil 17 cuadrantes de la Policía; Clara Brugada reconoce buen funcionamiento de todas las estructuras

El promedio de evacuación de inmuebles en la Ciudad de México fue de 1.52 minutos. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Luego de encabezar el Comité de Emergencia en el C5, tras la activación de la alerta sísmica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó este ejercicio como “un éxito rotundo”.

Por parte del Gobierno de la CDMX participaron más de 5 mil funcionarios, mientras que del sector educativo se sumaron 3 mil 980 escuelas con un millón 276 mil 211 personas, además de 13 universidades con 256 mil 850 alumnos.

Al C5 acudió Ricardo de la Cruz Musalem, representante de la FIFA. En este sentido, la jefa de Gobierno adelantó que la Ciudad de México está desarrollando un proceso de capacitación en hoteles y restaurantes para enfrentar sismos y otras eventualidades de riesgo previo a la justa deportiva. Hasta ahora se ha capacitado a 14 mil personas.

Brugada Molina dijo que también se preparan materiales que se difundirán durante la Copa del Mundo para informar a los turistas y sepan lo que deben hacer ante sismos o cualquier otra situación de riesgo.

Lee también Simulacro Metropolitano 2026: Alcaldía Coyoacán impulsa cultura de protección civil; realizan recorridos de verificación

Saldo blanco

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reportó saldo blanco en este Primer Simulacro Metropolitano, con la participación de un millón 680 mil personas.

Detalló que la alerta sísmica fue escuchada en 10 mil altavoces conectados en 67 municipios, participaron los 125 ayuntamientos de la entidad y se tuvo un registro de 12 mil 210 inmuebles públicos y privados, entre ellos, oficinas de gobierno, escuelas, mercados, negocios, unidades habitacionales, clínicas y domicilios particulares.

Por primera vez, el Legislativo estatal participó en el simulacro, entre diputados locales y asesores, fueron desalojadas alrededor de 420 personas del inmueble.