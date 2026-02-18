A diferencia de otros simulacros, en el que tuvo lugar la mañana de este 18 de febrero, en la Ciudad de México se activó una cuarta “estructura” de participación, que implicó la participación y el despliegue de equipo en cada uno de los mil 17 cuadrantes de la Policía en los que está dividida la ciudad.

Tras la activación de la alerta sísmica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que este miércoles “funcionaron todas las estructuras que conforman la estructura de participación en los simulacros y ante un mismo real”.

Mientras que en todos los simulacros se habían activado tres “estructuras”, en esta ocasión se agregó una adicional, por cuadrantes de la Policía.

Clara Brugada califica como éxito el simulacro regional CDMX–Edomex; destaca participación ciudadana.

Explicó que la primera estructura es el Comité de Emergencia que se activa ante este tipo de fenómenos; la segunda estructura son las 16 alcaldías, que implica que cada demarcación instale sus consejos de protección civil; mientras que la tercera estructura son las 72 coordinaciones territoriales que hay en la ciudad (conformado por los 72 sectores de la Policía e igual número se agencias del Ministerio Público).

“Hasta aquí, funcionaba siempre en todos los simulacros, la estructura. El día de hoy, en este simulacro, primero del año, echamos a andar la cuarta estructura de preparación ante un sismo; y la cuarta estructura son los cuadrantes”, precisó Brugada Molina.

El cuarto nivel, detalló la mandataria capitalina, son los cuadrantes de la Policía, que son mil 17 en total, por lo que, en esta ocasión, las acciones también se desplegaron en cada uno de estos.

“La ciudad está dividida en mil 17 cuadrantes, que son los cuadrantes de la policía y hoy tuvimos un equipo en cada uno de los cuadrantes”, dijo.

