La alcaldía Coyoacán participó en el primer Simulacro Metropolitano 2026.

Al respecto, el edil Giovani Gutiérrez destacó que estas acciones refrendan el compromiso permanente de su administración con la cultura de la prevención, la protección civil y la protección a la vida.

“En Coyoacán trabajamos todos los días para mejorar la seguridad, optimizar nuestra infraestructura, reforzar protocolos y garantizar que nuestros servicios de emergencia estén siempre listos. La prevención es en el fondo, amigas y amigos, un acto de amor por Coyoacán y por México”, apuntó.

A la alcaldía acudió el secretario de Educación, Pedro Moctezuma, quien agradeció la presencia del alcalde Giovani Gutiérrez por dirigir el simulacro.

“Es algo vital en una ciudad lacustre donde tenemos ocho mil volcanes en el Eje Neovolcánico y una sismicidad elevada, sufrimos problemas de suelo, movimientos diferenciales que hace que uno tenga que estar alerta para salvar vidas, prevenir situaciones que humanamente uno puede remediar a pesar de lo impredecible que es la naturaleza, por ello les agradezco que estemos promoviendo esta cultura de prevención”, indicó.

Gutiérrez Aguilar subrayó que la solidaridad comunitaria y el aprendizaje derivado de ejercicios como este, permiten responder mejor ante cualquier eventualidad, pues en una ciudad sísmica como la capital del país, la capacitación no es opcional, sino una responsabilidad compartida.

Tras la evacuación de los edificios públicos, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, ante un supuesto sismo de magnitud 7.2 con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en donde también participó Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la capital.

El director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación, Jorge Peña Cruz, informó que, como parte del ejercicio, la Base Fénix de la UGIRPC de Coyoacán desplegó recorridos de verificación en diversos puntos estratégicos de la demarcación.

Durante estas acciones se recibieron reportes del Jardín Hidalgo, ubicado en el centro de Coyoacán, así como del edificio administrativo de Caballo Calco número 22, el Mercado Público 412 “El Verde” y la Unidad Habitacional “La Cantera”, conforme a los protocolos establecidos para la evaluación inicial posterior a un movimiento telúrico.

Posteriormente, las unidades de la Base Escudo realizaron labores de monitoreo en colonias y unidades habitacionales, además de la supervisión de instalaciones consideradas vitales y estratégicas para la operación de servicios; de manera paralela, brigadas comunitarias reportaron el estado de sus zonas, confirmando que no se registraron daños ni afectaciones en la alcaldía.

dmrr/cr