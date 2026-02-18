La alcaldía Coyoacán aseguró que, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ante el incremento de turistas nacionales e internacionales para esas fechas, se lleva a cabo la rehabilitación de los jardines Centenario e Hidalgo, ubicados en el centro de la demarcación, así como de la Fuente de los Coyotes y de la cantera.

Indicó a EL UNIVERSAL que en ambos jardines se lleva a cabo la colocación de barandales de herrería en jardineras, retiro de tocones y la demolición de elementos de concreto.

También se rehabilitan las luminarias en andadores, se retira y coloca nueva vegetación en jardineras, se renueva pintura en postes y bancas y se rehabilitan las bancas ornamentales en el Jardín Centenario.

Las obras en el Jardín Centenario van a concluir el 24 de febrero y en el Hidalgo, antes del 7 de marzo, indicaron trabajadores. Fotos: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La alcaldía señaló que se lleva a cabo la remodelación de la Fuente de los Coyotes, que incluye el retiro manual de capas de pintura, así como la rehabilitación de aristas, aplicación de aplanados, limpieza de azulejos, corrección de fugas, retiro de piezas dañadas, el sellado de grietas y fisuras.

También se trabaja en la cinta perimetral de piedra, las salidas de agua y el mantenimiento a las esculturas de bronce.

Además de la fuente de cantera, donde se realizan trabajos de conservación y limpieza, retiro de salitre, pintura, limpieza de azulejos, tratamiento de la herrería, rehabilitación de luminarias y reparación de escalones.

Un encargado de la obra mencionó que en el Jardín Centenario se han cambiado hasta el momento unos 700 metros de barandales, distribuidos en seis de ocho jardineras.

Refirió que se retiraron los barandales con picos verdes que permanecieron por muchos años en estas jardineras y se colocaron unos color negro, con una figura de un coyote al centro, de unos 60 centímetros de alto y con dos aberturas, una en la parte superior y otra en la inferior, a fin de que “se pueda ver mejor todo el jardín”.

El trabajador agregó que en este jardín se arreglaron 108 bancas, que se mantienen del mismo color verde, y se colocaron 40 nuevas.

“Vimos las que ya estaban muy dañadas, ya estaban chuecas, unas ladeadas, les faltaban algunos cachos, desgastadas, incluso hasta podían lastimar a la gente de la parte donde se sientan (...) tal vez era por el uso que le daban las personas en situación de calle”, manifestó el trabajador.

Mientras que en el Jardín Hidalgo se rehabilitaron 162 bancas que se ubican entre pasillos y están distribuidas en la explanada.

El trabajador refirió que los trabajos en el Jardín Centenario concluirán a más tardar el 24 de febrero y en el Jardín Hidalgo, antes de que se inaugure la Feria Internacional del Libro (FIL) de Coyoacán.

En un recorrido realizado por este diario se pudo constatar que en el Jardín Centenario, la Fuente de los Coyotes se encuentra protegida con tapiales, y al interior los coyotes están cubiertos con plástico.

En el Jardín Hidalgo, los barandales aún no se terminan de colocar, pero ya fueron retirados los anteriores, mientras trabajadores cortan los nuevos y los dejan a la medida. Hay al menos dos pasillos bloqueados, donde no se puede pasar por trabajos de pavimentación.