Esta mañana, la presidenta instruyó al gabinete de Seguridad y a la fiscal general de la República, , a que se investigue la posible de una niña en Puebla y cómo llegó esta droga a alimentos en el municipio de Huauchinango.

“El es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino. Entonces, con muy poquito puede causar incluso la muerte. Entonces, primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo; lo segundo, cómo llegó a este alimento; y tercero, pues ya las investigaciones que tengan por qué proceder por el asunto”, indicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de febrero, la Mandataria precisó que este caso fue difundido por la Secretaría de Salud de Puebla y, hasta que no se tenga la verificación de información y la confirmación de que sí fue esta droga encontrada en tamales, dará un posicionamiento al respecto.

“Antes de nosotros confirmar, pues tiene que haber una investigación de la Fiscalía acompañada, pues evidentemente, de sus peritos junto con el gabinete de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de Salud”, mencionó.

Salud de Puebla reporta a menor intoxicada con presunto fentanilo

El martes 17 de febrero, la Secretaría de Salud de Puebla informó que una menor de 10 años dio positivo a fentanilo, tras intoxicarse luego de consumir alimentos en la vía pública en el municipio de . Ante los hechos, la dependencia estatal avisó a las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

Sobre el consumo de , la Jefa del Ejecutivo afirmó que es muy bajo, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

“Si mal no recuerdo, en adolescentes ha disminuido. Eso significa que la campaña ha dado resultados [...]. Es muy bajo (el consumo) comparado con Estados Unidos, por ejemplo, con Canadá incluso”, aseguró Sheinbaum Pardo.

mahc/apr

