La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo martes 24 de febrero presentará el proyecto de reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que se proponga incrementar a 508 los diputados, ante la difusión de un supuesto proyecto de la reforma.

“No, es falso, falso”, dijo al insistir en que hasta el martes será presentado el proyecto.

Lee también Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la Presidenta este martes un documento con ocho puntos clave de modificación en el sistema electoral mexicano. Entre ellos destaca el reordenamiento de representantes plurinominales en ambas Cámaras del Congreso, la reducción del 25% de prerrogativas a partidos políticos y quitarle dos consejerías al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), además, también disminuirle el presupuesto hasta en 42% en años sin elección federal.

El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, es un primer esbozo de la iniciativa que la Presidenta deberá entregar al Congreso de manera formal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr