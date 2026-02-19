Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, presenta la red de trenes de pasajeros del Tren del Norte, detalla las características generales del servicio y apunta que ya iniciaron las obras de la fase 1.



Destaca que tiene características similares al Tren Insurgente.

Menciona que una de las mayores complejidades en la zona metropolitana de Monterrey por lo que se tuvo que dividir en tres.

Da los detalles del funcionamiento del Tren Insurgente y de Buenavista-AIFA.