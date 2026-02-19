Más Información

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.

Nación 07:38 AM

Tren del Norte

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, presenta la red de trenes de pasajeros del Tren del Norte, detalla las características generales del servicio y apunta que ya iniciaron las obras de la fase 1.

Destaca que tiene características similares al Tren Insurgente.

Menciona que una de las mayores complejidades en la zona metropolitana de Monterrey por lo que se tuvo que dividir en tres.

Da los detalles del funcionamiento del Tren Insurgente y de Buenavista-AIFA.

Nación 07:36 AM

Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

