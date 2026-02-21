En un periodo de tres días, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz recuperaron un total de 364 vehículos que contaban con reporte de robo, formaban parte de una investigación por delitos o se encontraban en diversos domicilios cateados.

Del 17 al 19 de febrero, los agentes policiales estatales, con apoyo de elementos de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como Guardia Nacional, recuperaron los vehículos y lograron la detención de 38 personas por distintos delitos.

Al participar en cateos en 20 municipios de Veracruz, detuvieron a 20 personas y aseguraron 338 vehículos, dos cajas secas, una motocicleta, un automóvil con reporte de robo y una motocicleta con el NIV alterado.

En tres días recuperan 364 vehículos con reporte de robo en Veracruz; detuvieron a 38 personas por distintos delitos. Foto: Especial.

También dos bombas molotov, ocho armas de fuego largas, cinco cortas, dos hechizas y dos réplicas, cargadores, cartuchos útiles y un arma blanca, básculas y pipas de cristal, además de tablas de castigo, ponchallantas y teléfonos celulares.

En cuanto a la localización de vehículos con reporte de robo, elementos operativos recuperaron seis motocicletas, un remolque, tres camionetas, dos automóviles, un tractocamión, tres camiones y un contenedor.

Durante acciones con delitos contra la salud y la portación ilegal de arma, aseguraron dos camionetas y dos motocicletas

Las personas detenidas, así como la presunta droga, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

