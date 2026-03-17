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La Paz. - Una ballena jornada fue localizada sin vida en la zona costera entre San Juan de la Costa y San Evaristo, al , informaron autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia en inmediaciones del campo pesquero Punta Coyote, donde el ejemplar fue encontrado enredado en un arte de pesca tipo chinchorro, lo que podría estar relacionado con su muerte.

Personal del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) documentó el hecho avisó a las autoridades federales y organismos especializados para su atención y seguimiento.

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El caso también fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como al Museo de la Ballena y Ciencias del Mar y al México Marine Wildlife Rescue Center, para que realicen las evaluaciones correspondientes.

De acuerdo con especialistas, una vez que se cumplan los procedimientos legales, la osamenta podría ser rescatada y conservada con fines científicos y de divulgación.

Este tipo de hallazgos ha sido documentado en la región del Golfo de California, donde organizaciones han advertido sobre los riesgos que representan las redes de pesca para especies marinas de gran tamaño, particularmente durante sus rutas de tránsito y alimentación.

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Desde los meses de diciembre empiezan a llegar estos cetáceos, especialmente la ballena gris a costas de BCS. En la zona sur, Los Cabos, se pueden observar ejemplares de ballena jorobada, y en Loreto, la ballena azul.

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afcl/LL

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