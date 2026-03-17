La Paz. - Una ballena jornada fue localizada sin vida en la zona costera entre San Juan de la Costa y San Evaristo, al norte del municipio de La Paz, informaron autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia en inmediaciones del campo pesquero Punta Coyote, donde el ejemplar fue encontrado enredado en un arte de pesca tipo chinchorro, lo que podría estar relacionado con su muerte.

Personal del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) documentó el hecho avisó a las autoridades federales y organismos especializados para su atención y seguimiento.

Lee también Difunden imágenes de aparatoso accidente que dejó dos muertas en Huimanguillo, Tabasco

El caso también fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como al Museo de la Ballena y Ciencias del Mar y al México Marine Wildlife Rescue Center, para que realicen las evaluaciones correspondientes.

De acuerdo con especialistas, una vez que se cumplan los procedimientos legales, la osamenta podría ser rescatada y conservada con fines científicos y de divulgación.

Este tipo de hallazgos ha sido documentado en la región del Golfo de California, donde organizaciones han advertido sobre los riesgos que representan las redes de pesca para especies marinas de gran tamaño, particularmente durante sus rutas de tránsito y alimentación.

Lee también Colectivo localiza restos óseos y un cráneo en Reynosa, Tamaulipas; autoridades acordonaron el área

Desde los meses de diciembre empiezan a llegar estos cetáceos, especialmente la ballena gris a costas de BCS. En la zona sur, Los Cabos, se pueden observar ejemplares de ballena jorobada, y en Loreto, la ballena azul.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL