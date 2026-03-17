Un par de mujeres, madres de cinco hijos y que viajaban en motocicleta, perdieron la vida durante el fin de semana, en Huimanguillo, durante un aparatoso accidente vial.

Lo anterior, al ser arrolladas por una camioneta de tres toneladas que viajaba a gran velocidad, entre las calles Libertad e Independencia de la carretera Cárdenas-Huimanguillo.

En redes sociales fue difundido el video en el que se observa el momento exacto del percance vial e incluso, se aprecia a un grupo de ciclistas transitando sobre la citada carretera mientras se acerca una camioneta.

Asimismo, se aprecia que, del estacionamiento de una tienda Chedraui sale un motociclista que impacta por el costado a la unidad que conducía una mujer y que pierde el control del vehículo invadiendo el carril contrario, arrollando a dos mujeres que transitaban a bordo de una motocicleta.

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Cabe señalar que el motociclista que impactó a la camioneta derrapó y logra ponerse en pie sin lesiones mayores aparentes.

Mientras que las mujeres arrolladas por la camioneta, perdieron la vida en el lugar, siendo identificadas como Zulemi, madre de cinco hijos, y Elizandra, de dos.

Aunque la conductora de la camioneta fue detenida tras el percance, señalada como la presunta responsable del accidente, al final fue liberada tras difundirse el vídeo en el que se observa que fue el impacto de la motocicleta que sale de Chedraui lo que la hace perder el control e invadir el carril contrario.

No obstante, serán las autoridades quienes analicen el material y deslinden responsabilidades.

Una cámara de seguridad en la carretera Cárdenas-Paraíso, en Huimanguillo, Tabasco, captó el momento de un doble accidente.

Dos mujeres murieron, tras ser embestidas.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/V0CKMWD4E7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 17, 2026

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