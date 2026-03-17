La Paz. - Un hombre de 57 años fue asesinado a balazos la mañana de este martes en el poblado de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur, con lo que suman cuatro homicidios perpetrados en menos de un mes en este poblado costero.

El ataque fue reportado alrededor de las 06:40 horas, luego de que autoridades recibieran alertas por detonaciones de arma de fuego. Al acudir al sitio, en la colonia Primero de Septiembre, agentes localizaron a la víctima sin vida sobre la vía pública.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó que, a unas cuadras del lugar, fue encontrado un vehículo tipo SUV en llamas, lo que movilizó a elementos del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio.

Este hecho es considerado como parte de las líneas de investigación.

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Peritos de la PGJE realizaron el procesamiento de la escena y aseguraron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La víctima ya fue identificada por un familiar, mientras que el Ministerio Público continúa con las indagatorias para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Este homicidio ocurre en el contexto de violencia que registra la región norte del estado, y en particular en esta comunidad pesquera, de unos dos mil habitantes, donde líderes pesqueros y representantes de la iglesia católica han denunciado delitos de extorsión. Este es el cuarto homicidio en menos de un mes que se registra en este poblado.

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