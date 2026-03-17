Amacuzac.- Una emboscada perpetrada por un comando dejó un saldo de tres personas muertas -dos mujeres y un hombre- y dos lesionados de gravedad en la carretera federal Cuernavaca–Taxco, al sur del estado.

El ataque ocurrió esta madrugada, alrededor de las 05:00 horas, a la altura de la ex Hacienda de San Gabriel Las Palmas, donde las autoridades localizaron una camioneta Chevrolet tipo van volcada y con múltiples impactos de bala de grueso calibre.

Las primeras indagatorias señalan que las víctimas fueron perseguidas por sujetos a bordo de otro vehículo tras salir de una gasolinera en el municipio de Puente de Ixtla, contiguo a Amacuzac.

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Durante la persecución, los agresores abrieron fuego provocando que la unidad se saliera del camino y terminara volcada. En el lugar fallecieron dos mujeres debido a las heridas penetrantes, mientras que un hombre perdió la vida minutos después de ingresar al hospital.

Los dos sobrevivientes permanecen bajo custodia médica con pronóstico reservado. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos en la escena, mientras que las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de búsqueda en la zona sur del estado sin que hasta el momento se reporten detenciones.

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