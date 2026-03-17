Dos reos del penal poblano de Tepexi de Rodríguez realizaron una transmisión en vivo y difundieron una carta abierta para denunciar malas condiciones y presuntas irregularidades.

Los internos expusieron alimentos en malas condiciones, falta de cobertores, agua fría, así como irregularidades durante los días de visitas conyugales.

En el mensaje dirigido al gobernador Alejandro Armenta, pidieron su intervención y revelaron que solicitaron además la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Lee también Reanudan búsqueda de niña indígena desaparecida en Tila; binomios caninos se suman al operativo

“Nos conducimos con la verdad es por eso que podemos mirarlo a la cara. Estamos haciendo lo necesario porque haciendo lo correcto no logramos obtener ninguna respuesta”, expresaron.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que inició acciones correspondientes para esclarecer los hechos en relación con videos que circulan en redes sociales, “presuntamente” grabados por personas privadas de la libertad al interior de un Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

En un comunicado de prensa, destacó que se instruyó a las áreas competentes la apertura de una investigación interna, con el objetivo de verificar la veracidad de los señalamientos y deslindar responsabilidades conforme a la ley para garantizar imparcialidad, transparencia y apego a los derechos humanos en el proceso.

Lee también Ataque armado en taller de Xalapa deja tres muertos; una persona resulta gravemente herida

“La SSP reitera que no se tolerará ningún tipo de conducta que contravenga los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y uso adecuado de la fuerza.

En caso de confirmarse irregularidades, se procederá con firmeza contra quien o quienes resulten responsables”.

Y recordó que que en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez recientemente se realizó el cambio de director, por lo que de manera paralela se reforzaron los mecanismos de supervisión, así como los protocolos de actuación del personal.

#Comunicado | La Secretaría de Seguridad Pública informa que, ante la difusión de videos en redes sociales presuntamente grabados al interior del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, se iniciaron de manera inmediata acciones para esclarecer los hechos. pic.twitter.com/Se3xNVoTdB — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) March 17, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL