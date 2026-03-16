Rescatistas, voluntarios y personal de la unidad canina de búsqueda y rescate de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, reanudaron este lunes los trabajos de localización de Juana N, la niña indígena que se extravió en las montañas del municipio de Tila.

La menor de 9 años se extravió el pasado 7 de marzo en las inmediaciones del poblado Ojo de Agua cuando en compañía de su madre y dos hermanos también menores, volvía a casa después de recolectar leña.

La niña caminaba delante de sus familiares, y no se percataron cuando se apartó del sendero y caminó por otra ruta.

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El pasado sábado, brigadas de Protección Civil, del comité de búsqueda de personas extraviadas, policías y lugareños suspendieron la búsqueda debido a los riesgos por las fuertes lluvias que azotan aquella región del norte de Chiapas y por el cansancio de rescatistas y voluntarios.

La mañana de este lunes, el personal de la unidad canina de búsqueda y rescate de Protección Civil se trasladó a Tila para continuar las labores para encontrar a la niña.

Los binomios caninos "Tormenta" y "Huracán" trabajan en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de la pequeña, reportó Protección Civil.

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Las lluvias y derrumbes son los factores naturales que en Chiapas han complicado este tipo de rescate en comunidades y terrenos de montañas.

A finales de octubre de 2004, en la comunidad Jochib del municipio de Chilón, los hermanos tzeltales Miguel y Pascual Z J, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, cayeron dentro de una cueva de 40 metros de profundidad y 45 centímetros de diámetro, presuntamente al resbalar por una pendiente cuando intentaban cazar a un animal silvestre.

Inicialmente el padre intentó rescatarlos, al no conseguirlo avisó a las autoridades 24 horas después. Rescatistas de la entonces Subsecretaría de Protección Civil acudieron al sitio.

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Ante las dificultades del rescate a causa de las sinuosidades de la cueva, pobladores y rezadores. realizaron rituales y ofrendas al “Señor de la Cueva”, con la esperanza de rescatar con vida a los menores.

Días después, el 5 de noviembre, la cavidad donde quedaron atrapados los dos niños se inundó debido a una corriente subterránea, por tanto las autoridades estatales consideraron lejana la posibilidad de hallarlos con vida y sólo aguardaron que bajarán las aguas para recuperar los cuerpos.

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