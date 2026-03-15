Pénjamo, Gto.- Tres personas fueron asesinadas la noche de este sábado en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Pénjamo, y diez personas más murieron en ataques armados registrados este 14 de marzo de 2026 en Salamanca, Villagrán, Irapuato, León y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato.

El Gobierno Municipal de Pénjamo informó que derivado de un reporte de Emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego, elementos de Seguridad Pública acudieron a la calle Zapotera de la colonia Lázaro Cárdenas.

En ese lugar, un comando armado disparó contra una familia que participaba en un convivio en la calle, causando la muerte de José Juan “N”, José Antonio “N” y de un niño de aproximadamente tres años.

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En un comunicado condenó de la manera más enérgica los actos de violencia.

En Villagrán, alrededor de las 21:00 horas, anoche mataron a tiros a tres jóvenes que platicaban en el cruce de las calles Francisco Villa y privada 2 de Abril, de la comunidad Mexicanos.

Individuos armados accionaron sus armas en contra de los jóvenes que platicaban en la vía pública.

La Fiscalía General del Estado informó que las tres personas que murieron en ese poblado han sido identificadas con los nombres de Emilio, Jonathan y Antonio.

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En tanto que en León, por la tarde, acribillaron y privaron de la vida a César de 30 años y Gabriela de 29 años, en la colonia Nuevo León, en el norte de la ciudad. De acuerdo a investigaciones preliminares, motociclistas se acercaron a la pareja y tras privarla de la vida escaparon en el vehículo.

La violencia nocturna de ayer se extendió a Irapuato con tres homicidios dolosos en dos hechos; en la colonia El Comunal asesinaron a dos hombres y lesionaron a otro, mientras que en la colonia El Refugio le arrebataron la vida a balazos a una persona de nombre Guillermo.

La Fiscalía General del Estado señaló que en la jornada sabatina, la Unidad Especializada de Investigación en Homicidios también inició carpeta de investigación en Salamanca por la muerte de un hombre en la calles Desnivel de Cazadora e Insurgentes, y en la colonia Emiliano Zapata de Valle de Santiago por el asesinato de una persona identificada como Marcos.

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