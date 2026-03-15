Un camión que transportaba troncos de madera se estampó contra una vivienda y arrolló a personas que asistieron a la “Copa Benito Juárez 2026”, el torneo de básquetbol regional más importante que se realiza cada año en Guelatao de Juárez, municipio de la Sierra Norte de Oaxaca.

El informe oficial reportó que dos personas murieron y ocho resultaron lesionados y trasladadas a diferentes hospitales de la región. De manera extraoficial, sin embargo, se ha informado del fallecimiento de cuatro personas, y seis personas reciben atención médica, tres de las cuales son reportadas como graves.

Testigos y videos que circulan en redes sociales advierten que probablemente el camión “trocero”, como se conoce a este tipo de vehículos que transportan troncos de madera, pudo quedarse sin frenos.

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Hasta ahora se han identificado a Victoriano Evodio Cruz Cruz y su esposa Matilde Pérez Vargas, entre las víctimas fatales. También se señala que el conductor del camión falleció, así como una mujer más.

Las dos víctimas fatales, según los informes oficiales, eran originarias del municipio de Santiago Pinotepa Nacional; Vitoriano Cruz era trabajadores del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que las ocho personas lesionadas eran originarias de Santa Catarina Lachatao, Santa María Jaltianguis, Santiago Xiacuí, Guelatao de Juárez, Santiago Laxopa, Capulálpam de Méndez, Santa Catarina Ixtepeji y San Juan Chicomezúchil.

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Las personas con lesiones de mayor gravedad fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Ixtlán de Juárez y al Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”; mientras que las personas con lesiones menores reciben atención en el Centro de Salud de Guelatao de Juárez.

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