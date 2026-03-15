Mérida, Yucatán.- Este domingo se registró una trágica jornada para motociclistas, tras la muerte de un joven en el puente de entrada a Progreso y la de un vendedor de marquesitas, quien perdió la vida, luego de ser arrollado por un tráiler.

La madrugada de este domingo, un joven, de aproximadamente 20 años de edad, circulaba sobre el puente de entrada a Progreso, cuando perdió el control del manubrio y se estrelló contra la barra metálica.

Por el impacto, la motocicleta salió proyectada varios metros adelante, mientras que el cuerpo del conductor quedó tendido sobre el pavimento.

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Un automovilista que transitaba por la zona presenció lo ocurrido y se detuvo de inmediato para intentar auxiliar al joven, dando aviso a los servicios de emergencia a través del 911.

Minutos después arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes lamentablemente solo pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la identidad del joven permanece desconocida, aunque de manera extraoficial se comentó en el sitio que podría ser originario de Puerto Progreso.

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La mañana de este domingo, un vendedor de marquesitas perdió la vida, luego de ser atropellado por un tráiler en la lateral del puente de San Pedro Nohpat, en el municipio de Kanasín, sobre la carretera Mérida–Valladolid.

De acuerdo con los primeros reportes, el comerciante se encontraba en la zona cuando fue embestido por un vehículo de carga pesada.

Tras el impacto, el conductor del tráiler presuntamente continuó su marcha y abandonó el lugar, dejando al hombre tendido sobre la vía, donde falleció a causa de las lesiones.

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Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para ubicar la unidad involucrada y lograron localizar el tráiler en las bodegas de Walmart.

Sin embargo, al verse acorralado, el chofer descendió del vehículo y escapó corriendo entre el monte cercano para evitar su detención.

La zona del accidente fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, el conductor del tráiler continúa prófugo y es buscado por las autoridades para deslindar responsabilidades por el fatal accidente.

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aov/LL