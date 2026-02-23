La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó que se encontró una persona sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

A través de un comunicado, explicó que el día de hoy, a las 06:15 horas, el centro de monitoreo de la institución captó a una persona de sexo masculino que iba a bordo de una bicicleta en el retorno ubicado sobre el Circuito de la Investigación Científica.

Detalló que en ese punto, el hombre descendió de la misma y metros después se desvaneció, por lo que se activó el protocolo interno y se brindó apoyo en el sitio.

Paramédicos universitarios acudieron al sitio en una ambulancia institucional, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Lee también Trump: México debe “incrementar esfuerzos contra los cárteles y las drogas”; "El Mencho" amenazaba la seguridad nacional

De manera preliminar, se informó que la víctima —un hombre de entre 50 y 60 años— no portaba identificación y presuntamente se encontraba en situación vulnerable, por lo que no pudo ser reconocida en el lugar.

Además, indicó que a través del área jurídica se dio conocimiento a la Fiscalía de la CDMX para el inicio de las indagatorias, por lo que, con apoyo de servicios periciales, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio forense, donde se determinarán las causas exactas de la muerte.

Personal jurídico y de emergencia de la institución permaneció en la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias. Hasta el momento, el hombre continúa en calidad de desconocido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr