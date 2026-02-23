Más Información
La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó que se encontró una persona sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.
A través de un comunicado, explicó que el día de hoy, a las 06:15 horas, el centro de monitoreo de la institución captó a una persona de sexo masculino que iba a bordo de una bicicleta en el retorno ubicado sobre el Circuito de la Investigación Científica.
Detalló que en ese punto, el hombre descendió de la misma y metros después se desvaneció, por lo que se activó el protocolo interno y se brindó apoyo en el sitio.
Paramédicos universitarios acudieron al sitio en una ambulancia institucional, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
De manera preliminar, se informó que la víctima —un hombre de entre 50 y 60 años— no portaba identificación y presuntamente se encontraba en situación vulnerable, por lo que no pudo ser reconocida en el lugar.
Además, indicó que a través del área jurídica se dio conocimiento a la Fiscalía de la CDMX para el inicio de las indagatorias, por lo que, con apoyo de servicios periciales, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio forense, donde se determinarán las causas exactas de la muerte.
Personal jurídico y de emergencia de la institución permaneció en la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias. Hasta el momento, el hombre continúa en calidad de desconocido.
