Los habitantes del municipio de Aguililla, en Michoacán, vivían aún este lunes nuevos ataques de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en ese municipio, que en 1966 vio nacer a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Además de los ataques al cuartel militar y de Guardia Nacional, criminales incendiaron la terminal de autobuses y la presidencia municipal.

Además, le prendieron fuego a vehículos particulares, unidades de transporte público, a una sucursal del Banco del Bienestar e incluso, a una clínica del sector salud.

Lee también Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Representantes de la Diócesis de Apatzingán, de la Iglesia Católica, llamaron al gobierno federal, para que atienda la situación que se vive en ese y otros municipios aledaños: Coalcomán y Chinicuila.

“En Aguililla el caos desatado, no hay autoridad, no hay nadie, no hay fuerza armada y desde ayer hasta ahora, la quema de carros por las calles y el caos completo”; reiteró un clérigo, de quien se omite el nombre por seguridad.

Conformó que los accesos a ese municipio de la Tierra Caliente, se encuentran bloqueados o trozados, para impedir que ingresen las fuerzas estatales y federales.

“Bueno, yo entiendo que el gobierno le da prioridad a las ciudades; a Jalisco y demás, pero también existe esta zona. A estas horas, la población sigue encerrada en sus casas con miedo y los del grupo del crimen organizado por las calles, quemando vehículos y desatando el caos”, expuso.

Lee también Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

El presbítero, pidió la atención inmediata para los habitantes de Aguililla y Coalcomán, ante la situación que viven en este momento.

La crisis de violencia, se agravó en Aguililla, tras ser abatido el fundador y líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, este pasado domingo, en Tapalpa, Jalisco.

En Coalcomán, habitantes denunciaron que no solo son los gatilleros del CJNG, los que han desatado su furia en contra del Estado Mexicano, por la muerte de su líder.

Acusaron que -como este medio de comunicación lo ha evidenciado-, los policías municipales, son parte de esa oleada de violencia, al estar bajo el servicio de esa organización criminal.

Lee también Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

El grupo que controla ese municipio, solo permitió este lunes, que los comercios abrieran solamente 2 horas sus puertas al público, por lo que la población, empezó a hacer compras de pánico y abastecerse de comida.

Coalcomán, es el municipio gobernado por la alcaldesa emanada de Movimiento Ciudadano, Anavel Ávila Castrejón. Ella y otros funcionarios del ayuntamiento, tienen una Carpeta de Investigación abierta en su contra, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por el delito de Asociación Delictuosa y los demás que resulten.

Lo anterior, luego de que en una serie de eventos, el gobierno municipal de Coalcomán, confirmara e hiciera pública su empatía con el líder máximo del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho y su organización criminal.

Lee también “El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

El ayuntamiento, reconoció en un acto público, al El Mencho, a quien junto con otros de sus subalternos, agradeció la entrega de juguetes y regalos que les dieron a los niños.

Un video que circula en redes sociales y que ya está en poder de las autoridades, revela la manera en la que el gobierno municipal, rinde pleitesías al líder delictivo.

Días antes, como parte del acto conmemorativo del 193 aniversario de la elevación de Coalcomán como municipio, el gobierno municipal realizó un acto cívico, un desfile y una pelea de gallos, amenizada con música de banda.

Desde el sonido local, se anunció el inicio de la pelea de gallos y el saludo a la alcaldesa, Anabel Ávila Castrejón, mientras se escucha uno de los corridos de Oseguera Cervantes, también conocido como “El Señor de Los Gallos”.

Lee también Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Los ataques

La noche de ayer, un convoy militar y de Guardia Nacional, fueron emboscados por un grupo armado del CJNG, en un tramo que comunica a Zacapu con Carapan.

En el lugar, los oficiales fueron atendidos en primera instancia por sus compañeros y posteriormente trasladados a un hospital de la ciudad de Zamora, donde se reportaban estables.

Esta ofensiva criminal que dejó 10 heridos, se suma a la perpetrada por ese cártel en Erongarícuaro, que dejó un militar más, lesionado; en la Piedad, otros tres pero de Guardia Civil y, en Tangamandapio, dos más de GN.

Lee también Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

En total, fueron 15 oficiales de fuerzas estatales y federales, como lo dijo esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los que resultaron lesionados en esta jornada violenta que, en algunos lugares de Michoacán, continúa.

Carreteras cerradas

El despliegue de fuerzas estatales y federales que se envió desde este pasado domingo a las diferentes regiones del estado de Michoacán, continúa en la liberación de carreteras que fueron bloqueadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Habitantes de diferentes municipios de la entidad, se han quedado varados y, cuentan, sin dinero, para poder regresar a su lugar de origen, como un grupo de atletas que iban a una competencia a Guadalajara.

Pero también, está el caso de una paramédico de la Cruz Roja, que llevaba a su hija de 8 años de edad, a una cita médica a un hospital del IMSS de la capital jalisciense.

Lee también Muerte de “El Mencho” divide opiniones; Morena celebra “golpe histórico” al crimen y PAN pide no normalizar el terror

La madre de familia, tuvo que atender una emergencia en el autobús que viajaba, porque otra de las pasajeras se desvaneció.

La paramédico le dio los primeros auxilios, hasta llegar al grado de darle Reanimación Cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos de la paramédico y debido al cuadro que presentó la víctima ante la desesperación y el miedo de lo que vivían, perdió la vida.

El cuerpo de la mujer permaneció casi 18 horas arriba de ese autobús de pasajeros, que se quedó varado sobre la Autopista de Occidente Morelia-Guadalajara.

Hasta ese lugar ubicado a la altura del municipio de Buenavista, llegaron algunos familiares de la señora fallecida y se llevaron su cuerpo, todo parece, cargado.

Lee también "El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

En esa zona carretera, la circulación se abrió en ambos sentidos desde la tarde y noche de ayer; sin embargo, hubo muchos operadores de tráileres, camiones de carga y camionetas de empresas comerciales que abandonaron su unidad.

Eso ha hecho imposible la circulación, pues hay vehículos, sin el conductor que bloquean el paso vial de otros viajantes.

Hasta las 11:00 horas de este lunes, la paramédico, una acompañante y su hija, permanecían en esta zona de colindancia entre Michoacán y el estado de Jalisco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL