"En Tapalpa lo cazaron"; surgen corridos sobre muerte de "El Mencho", líder del CJNG, en Jalisco

No han pasado ni 24 horas de su abatimiento por parte de Fuerzas Federales y ya han salido diversos corridos relatando la caída del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde ayer domingo en diversos canales de YouTube, se han subido corridos reivindicando la figura del narcotraficante y relatando su muerte, así como la reacción que tuvo a nivel nacional.

Ayer por la noche se subió la canción "Cayó el de la M. Corrido del Mencho", en donde se destaca en la descripción que es una canción con "letra actualizada sobre la caída de Mencho #musica #4letras #musica".

En la letra del corrido de quien no se informe por quién fue escrito se resalta que el llamado "Señor de los gallos" murió a manos del Ejército mexicano con ayuda de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.

"Febrero loco como siempre. Ya no es rumor, es plomo.

Tapalpa arde, los radios gritan

En Tapalpa , Jalisco cayó el `Rey de la cadena´

Con helicópteros negros y soldados de verde,

abrieron fuego al gigante, no hubo chance de huir.

"Dicen que lo hirieron grave, lo subieron al `Black Hawk´, pero en el aire se apagó

Nemesio ya no volvió, el Mencho, el de las Cuatro Letras,

hoy está su cuerpo en camilla, se apagó el sol del señor

En Tapalpa lo cazaron con gringos de por medio".

En la canción se afirma que con la muerte de su líder y fundados, en el CJNG, los hijos del "Mencho" se pelean el trono.

"Lo buscaron por años por 15 millones

pero el Ejército mexicano le dio el tiro final

Sin cabeza el Cártel, los hijos pelean el trono,

El Mencho murió en el traslado rumbo a la CDMX

"Ahí queda este corrido de lo que se vivió

Unos festejan en silencio otros queman lo que ven ,

22 de febrero la fecha en que rompió el cielo

El que la hace la paga, y el que manda ya no manda".

En otro corrido a la plataforma de videos y titulado solo "corrido del Mencho" se relata que en Tapalpa cayó el líder del CJNG, por el cual el gobierno mexicano ya "le pisaba los callos" desde hace mucho tiempo y en donde se reconoce la violencia y crueldad del narcotraficante.

En la letra del corrido escrito y cantado por Juan Benito Perez y que ya suma más de 34 mil visitas también se resalta que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC) logró lo que muchos no pudieron.

" Tapalpa ya suena recio, pues ha quedado en la historia,

Ahí murió don Nemesio, hombre de triste memoria

Ya le pisaron los callos, y desde hace mucho tiempo

ese Señor de los Gallos pues era un hombre violento.

"Muy famoso en todos lados, por ser cruel e inteligente, lo

dominó varios estados, comandó mucha gente

Los gringo por él ofrecían 10 millones dediarlo, pero siempre se escurría

no pudieron agarrarlo

"García Harfuch ha logrado lo que muchos no pudieron

A don Mencho lo encontraron y los soldados lo abatieron

"A los que lo sucedieron , el gobierno los anda buscando

Si viven, ya murieron aquí les seguiré contando".

En en el canal Playlist Ritmo Viral, se subió la canción "Cayó El Mencho. Corrido poderoso sobre Guadalajara, bloqueos y reacción del CJNG" en el que, con imágenes creadas por inteligencia artificial se relata la reacción que ocasionó la muerte del líder narcotraficante.

"Cayó El Mencho, resonó en cada canción

Cayó El Mencho, retumbó la información

Que no gobierne el miedo ni el terror del Cártel

que gobierne la justicia y la ley".

