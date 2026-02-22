Casa Blanca festeja caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Estados Unidos apoyó con información de Inteligencia al gobierno mexicano para la operación que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señaló este domingo la Casa Blanca.

En una publicación en X, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que fue eliminado Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes”.

Leavitt dijo que el gobierno de Donald Trump “elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”.

La portavoz calificó a “El Mencho” como un “infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, y como “uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo” en Estados Unidos.

Indicó que en la operación, “otros tres miembros del cártel resultaron muertos, tres heridos y dos detenidos”.

Recordó que el CJNG fue designado como Organización Terrorista Transnacional y que Trump ha dejado claro que “Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país se enfrenten a la ira de la justicia que se merecen desde hace tiempo”.

En un comunicado, la Secretaría de Defensa Nacional dijo el objetivo de la operación contra “El Mencho” era capturarlo, pero que él y su gente se resistieron y el narcotraficante resultó herido y murió durante su traslado.

La institución reconoció el apoyo brindado por Estados Unidos con información de inteligencia.

