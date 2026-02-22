El JITF-CC, nuevo grupo militar de EU que apoyó operación contra “El Mencho”; fuerzas mexicanas ejecutaron el operativo

Más Información

Casa Blanca festeja caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Casa Blanca festeja caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Tres bancos cierran instalaciones por violencia en México; muerte de "El Mencho" genera efecto dominó

Tres bancos cierran instalaciones por violencia en México; muerte de "El Mencho" genera efecto dominó

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; va del AICM a FGR

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; va del AICM a FGR

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Violencia por “El Mencho” suspende clases en al menos 11 estados; priorizan seguridad de estudiantes

Violencia por “El Mencho” suspende clases en al menos 11 estados; priorizan seguridad de estudiantes

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

"El Mencho", una década bajo acecho en México; el líder del CJNG fue localizado en cinco ocasiones y logró huir

"El Mencho", una década bajo acecho en México; el líder del CJNG fue localizado en cinco ocasiones y logró huir

Reportan ataque armado a camioneta del equipo de Azteca Noticias en Guadalajara; no hay lesionados

Reportan ataque armado a camioneta del equipo de Azteca Noticias en Guadalajara; no hay lesionados

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Estos son todos los eventos deportivos cancelados o reprogramados por la violencia en Jalisco; minuto a minuto

Estos son todos los eventos deportivos cancelados o reprogramados por la violencia en Jalisco; minuto a minuto

El JITF-CC, nuevo grupo militar de EU que apoyó operación contra “El Mencho”; fuerzas mexicanas ejecutaron el operativo

El JITF-CC, nuevo grupo militar de EU que apoyó operación contra “El Mencho”; fuerzas mexicanas ejecutaron el operativo

Una nueva fuerza de trabajo, encabezada por el ejército estadounidense, colaboró en la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “”.

De acuerdo con Reuters, Fox News y The Washington Post, la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC), jugó “un papel” en la operación.

La agencia Reuters, que cita a funcionarios estadounidenses, explicó que este grupo comenzó a operar oficialmente el mes pasado, con el objetivo de trazar un mapa de las redes de miembros de los cárteles de la droga a ambos lados de la frontera entre . Uno de los funcionarios subrayó que la operación, en sí, la llevaron a cabo las fuerzas mexicanas.

Lee también

La JITF-CC habría recopilado información detallada sobre "El Mencho", recabada por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y la habría entregado al gobierno mexicano.

Jennifer Griffin, corresponsal en Jefe de Seguridad Nacional de Fox News, dio una versión similar, al señalar que el ejército estadounidense jugó un “fuerte papel de apoyo” en la operación contra “El Mencho”, pero que fue ejecutada por el ejército mexicano.

Griffin, que citó a un funcionario de Defensa de Estados Unidos, indicó que la “JITF-CC jugó un papel, en el sentido de que la JIATF trabaja regularmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos”.

El funcionario subrayó que “esta fue una operación militar mexicana, por lo que el éxito es suyo".

Lee también

Este grupo de trabajo, detalló Griffin, es comandado por el Brigadier General de la Fuerza Aérea Maurizio Calabrese, y “utiliza un enfoque de todo el gobierno para coordinar los esfuerzos de inteligencia y aplicación de la ley contra las redes de cárteles, según el Comando Norte”.

Según el Post, este grupo de trabajo tiene su sede en la Base Aérea Davis-Monthan, en Tucson. Integra personal de inteligencia y representantes de las fuerzas del orden con el ejército, bajo el mando del Comando Norte.

Sara A. Carter, “zar antidrogas” de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del presidente Donald Trump y excolaboradora en Fox News, indicó en X, tras la muerte de “El Mencho”, que “los días de los cárteles están contados: hoy le ha tocado a El Mencho”.

La Secretaría de Defensa señaló que el operativo contó con la colaboración, con información de inteligencia, del gobierno de Estados Unidos, una versión que confirmó a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento estadounidense de Justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses