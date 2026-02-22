El JITF-CC, nuevo grupo militar de EU que apoyó operación contra “El Mencho”; fuerzas mexicanas ejecutaron el operativo

Una nueva fuerza de trabajo, encabezada por el ejército estadounidense, colaboró en la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con Reuters, Fox News y The Washington Post, la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC), jugó “un papel” en la operación.

La agencia Reuters, que cita a funcionarios estadounidenses, explicó que este grupo comenzó a operar oficialmente el mes pasado, con el objetivo de trazar un mapa de las redes de miembros de los cárteles de la droga a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Uno de los funcionarios subrayó que la operación, en sí, la llevaron a cabo las fuerzas mexicanas.

La JITF-CC habría recopilado información detallada sobre "El Mencho", recabada por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y la habría entregado al gobierno mexicano.

Jennifer Griffin, corresponsal en Jefe de Seguridad Nacional de Fox News, dio una versión similar, al señalar que el ejército estadounidense jugó un “fuerte papel de apoyo” en la operación contra “El Mencho”, pero que fue ejecutada por el ejército mexicano.

Griffin, que citó a un funcionario de Defensa de Estados Unidos, indicó que la “JITF-CC jugó un papel, en el sentido de que la JIATF trabaja regularmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos”.

El funcionario subrayó que “esta fue una operación militar mexicana, por lo que el éxito es suyo".

Este grupo de trabajo, detalló Griffin, es comandado por el Brigadier General de la Fuerza Aérea Maurizio Calabrese, y “utiliza un enfoque de todo el gobierno para coordinar los esfuerzos de inteligencia y aplicación de la ley contra las redes de cárteles, según el Comando Norte”.

Según el Post, este grupo de trabajo tiene su sede en la Base Aérea Davis-Monthan, en Tucson. Integra personal de inteligencia y representantes de las fuerzas del orden con el ejército, bajo el mando del Comando Norte.

Sara A. Carter, “zar antidrogas” de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del presidente Donald Trump y excolaboradora en Fox News, indicó en X, tras la muerte de “El Mencho”, que “los días de los cárteles están contados: hoy le ha tocado a El Mencho”.

La Secretaría de Defensa señaló que el operativo contó con la colaboración, con información de inteligencia, del gobierno de Estados Unidos, una versión que confirmó a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento estadounidense de Justicia.

