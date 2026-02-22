El Gobierno de Jalisco informó que, tras los hechos violentos suscitados en el estado por la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se realizaron operativos de seguridad.

Mencionaron que, derivado de estas acciones, se reactivaron, de manera paulatina, algunas rutas del transporte público y se espera que en las próximas horas se reactivará al 100% el sistema de transporte público que se vio paralizado por la inseguridad.

Reportaron la detención de 25 personas, de las cuales 11 están relacionadas por su presunta participación en actos violentos y 14 por presuntos actos de saqueo o rapiña.

Asimismo, informaron de afectaciones a 18 Bancos del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Chiquihuitlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Juchitlán, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

También se presentaron saqueos o daños a 69 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur, así como en las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

aov/rmlgv