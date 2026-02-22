Más Información

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; va del AICM a FGR

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Violencia por “El Mencho” suspende clases en al menos 11 estados; priorizan seguridad de estudiantes

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

"El Mencho" contaba con hospital privado en Jalisco; líder del CJNG se atendía por insuficiencia renal

El Gobierno de Jalisco informó que, tras los hechos violentos suscitados en el estado por la detención del líder del , Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se realizaron operativos de seguridad.

Mencionaron que, derivado de estas acciones, se reactivaron, de manera paulatina, algunas rutas del transporte público y se espera que en las próximas horas se reactivará al 100% el sistema de que se vio paralizado por la inseguridad.

Reportaron la detención de 25 personas, de las cuales 11 están relacionadas por su presunta participación en actos violentos y 14 por presuntos actos de saqueo o rapiña.

Asimismo, informaron de afectaciones a 18 en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Chiquihuitlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Juchitlán, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

También se presentaron saqueos o daños a 69 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur, así como en las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

