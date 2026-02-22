Axapusco, Méx.-La tarde de este domingo se registró un incendio en un cajero automático del Banco del Bienestar, ubicado en el municipio de Axapusco, localizado en el nororiente del Valle de México.

La Policía Municipal recibió el reporte antes de las 14:00 horas, por lo que personal de la corporación se trasladó al lugar.

Al llegar los policías constataron que el interior del cajero presentaba quemaduras.

Los oficiales informaron que el fuego se había sofocado aproximadamente 30 minutos antes. La Policía Municipal fue alertada sobre la presencia de un vehículo en la carretera México-Tulancingo, lo que motivó su traslado inmediato al banco.

Después arribó personal de Protección Civil municipal. Al ingresar al inmueble detectaron olor a gasolina, sustancia que identificaron como causa del siniestro.

Los bomberos no observaron signos de manipulación o daño en el cajero automático más allá de las quemaduras provocadas por el fuego.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones, monto de posibles afectaciones económicas o el estado en que quedó el equipo después del incidente.

Las autoridades locales continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

