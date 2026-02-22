Toluca, Méx.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó en sus redes sociales que implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.

En una publicación en X, el titular de la dependencia estatal, Cristóbal Castañeda, reportó que se implementó un refuerzo preventivo de seguridad “y estas acciones de desarrollan de manera coordinada entre las tres órdenes de gobierno, mediante despliegues operativos estratégicos”.

Añadió que también ocurrió el incremento de los patrullajes, la instalación de puntos de supervisión y el fortalecimiento de taras de vigilancia e inteligencia, con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población.

Pide reportar conductas sospechosas

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad mexiquense indicó que se mantiene atenta y en permanente coordinación por cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse.

Y si hay alguna conducta sospecha o hecho inusual, se pidió reportarlo a los números de emergencia 911 y al 089 Denuncia Anónima.

LL