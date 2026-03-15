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Ciudad Juárez.- En las últimas horas se confirmó el hallazgo sin vida de Carlos Guillermo N. R., quien era tesorero del Ayuntamiento de Coyame en el estado de Chihuahua y quien contaba con reporte de desaparición desde el 6 de marzo.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro en Chihuahua, informó que, derivado de los protocolos de identificación, se confirma el hallazgo del cuerpo, el cual fue localizado el viernes 13 de marzo, en el kilómetro 1 de la avenida Juan Pablo II, a la altura del Libramiento a Aldama, perteneciente al municipio de Aldama, alrededor de las 7:30 horas.

La aplicación de los protocolos forenses correspondientes, permitió confirmar la identidad de esta persona, durante sábado 14 de marzo y su cuerpo fue entregado a los familiares.

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El resultado de la necrocirugía de ley, establece que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Cabe resaltar que la Unidad de Investigación de Aldama continúa las indagatorias ministeriales, para esclarecer este homicidio doloso.

De momento no se tienen personas detenidas tras este hecho.

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