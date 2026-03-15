En una de las habitaciones de un motel, ubicado a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome fueron encontrados una mujer y un hombre muerto, presuntamente por inhalación prolongada de monóxido de carbón y otra pareja, resultaron intoxicados por lo que fueron hospitalizados.

Las autoridades judiciales identificaron a las víctimas mortales como Rodolfo Alberto “N de 21 años de edad y Yarely Guadalupe “N” de 25 años, cuyos cuerpos fueron trasladados a una casa funeraria de la ciudad de los Mochis.

Según las indagaciones, las dos parejas rentaron una habitación en uno de los moteles, ubicados a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome, mientras convivían, encendieron el vehículo en que viajaban para escuchar música, sin ventilar el lugar, por lo que el monóxido de carbón, les causó la muerte a un hombre y una mujer.

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La pareja que resultó intoxicada, fueron identificados con los nombres de Juan Manuel “N”, de 20 años de edad y Rosa Isela “N” de 20, los cuales tienen como domicilio en una de las colonias de la ciudad de los Mochis.

El personal del motel que inició la revisión de las habitaciones, se percató que en una de ellas, se escuchaba un vehículo encendido, por lo que al llamar y no obtener respuesta, estos abrieron y los encontraron tirados en el suelo, con un fuerte olor al monóxido de carbón.

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