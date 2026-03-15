Tlaxiaco.- Buscan a Roxana López Martínez de 24 años de edad, fue vista por última vez el pasado viernes 20 de febrero del 2026 en el domicilio de su novio Dagoberto López; familiares y amistades de la joven piden a las autoridades, agilizar la búsqueda.

“Mi familia y yo, no tenemos ninguna noticia de ella; ver el dolor de nuestra madre al no saber de su hija es una tristeza inmensa. Cualquier información, ya sea de manera directa o anónima, puede ser comunicada a los teléfonos oficiales de la fiscalía”, pidió el hermano de la joven.

De acuerdo a vecinos de San Martín Itunyoso de donde es originaria la joven Roxana López, fue vista por última vez en el domicilio de su novio Dagoberto López Díaz quien es sobrino del actual presidente municipal de Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe.

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Después de que la familia de Roxana interpusiera la denuncia de desaparición a las autoridades, no sabe más Dagoberto a quien también vinculan con hechos delictivos en la comunidad.

Roxana es ingeniera en agronomía, egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO). Cuando desapareció llevaba puesta una sudadera gris con gorro, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Entre sus características particulares es delgada, mide 1.65 metros de altura, es de tez morena clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas, ojos grandes de iris café oscuro, nariz mediana, boca grande, labios regulares, mentón ovalado, de cabello lacio, largo y teñido de castaño.

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Familiares de Roxana piden a las autoridades agilizar su búsqueda, a 23 días de su desaparición. La joven había recibido un mensaje de Dagoberto el día de su desaparición, cerca de las 10:30 de la mañana, más tarde se le vió con él, desde entonces se desconoce su paradero.

Vecinos de San Martín Itunyoso, una comunidad triqui de Oaxaca, aseguran que es la primera vez que ocurre una desaparición de una mujer en el pueblo, por lo que ahora temen por la seguridad de otras mujeres y niñeces.

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