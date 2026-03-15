Monterrey, Nuevo León.- Siguiendo con el ambiente rumbo a la Copa del Mundo y con el fin de fomentar el deporte, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Marina Rodríguez Cantú presentaron el programa "Ponte Nuevo, MUNDIALEÓN", que llevará actividades deportivas como partidos de futbol a diversos barrios del Estado.

El Mandatario estatal agradeció a ex jugadores y leyendas del fútbol, quienes se sumaron a este programa y serán embajadores de los equipos que representarán barrios de municipios como Monterrey, Guadalupe, General Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Apodaca, García, Zuazua y Juárez.

"Primero agradecer a los cracks, a los jugadores. Para mí, la verdad es que es un honor porque los vi jugar en los mejores equipos de México, algunos de ustedes en la selección y en equipos en Europa. Me entusiasma que viene puro peso pesado, puro crack a estos barrios de Monterrey que van a hacer lo que les gusta, que es jugar fútbol.

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"Aquí no hay Chivas, ni Santos y si hay Tigres y Rayados, pero más que eso, pues hay una misma camisa que es el estado de Nuevo León que quiere ser la mejor sede del Mundial, que sé que vamos a lucir y sé que estos torneos, pues van a traer beneficios a nuestros niños, a nuestras comunidades. Esto es un ganar-ganar, fútbol, canchas nuevas, comunidad, reforestación, murales, pintura”, apuntó García Sepúlveda.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú explicó que MUNDIALEÓN será un torneo estatal de fútbol varonil y femenil que se llevará a cabo en 16 barrios de Nuevo León, se dividirá en la categoría Sub-17 para menores de edad y la categoría de 18 a 30 años para jóvenes y adultos. En cada barrio, la categoría Sub-17, será conformada por 8 equipos, de los cuales, 6 serán varoniles y 2 serán femeniles. Mientras que la categoría de 18 a 30 años, también será conformada por 8 equipos en cada barrio, de los cuales 6 serán varoniles y 2 femeniles.

Rodríguez Cantú agregó que los interesados ya pueden realizar su registro en el Gimnasio de Nuevo León o en las sedes donde se van a jugar los partidos de su barrio, el registro será completamente gratuito, así como los uniformes.

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“Estamos aquí para presentarles “Ponte Nuevo: MUNDIALEÓN”, un proyecto del Gobierno del Nuevo Nuevo León que va a llevar el espíritu del fútbol a los barrios de nuestro estado y que va a convertir a nuestras comunidades en protagonistas de esta gran fiesta deportiva. El MUNDIALEÓN es más que un torneo de fútbol, es un encuentro social y deportivo integral, donde el fútbol se convierte en el eje para impulsar la participación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social en Nuevo León. Un evento como el Mundial es la oportunidad perfecta para que la emoción de la cancha llegue hasta nuestras calles, plazas públicas, parques, canchas deportivas y colonias enteras.

“Ponte Nuevo: MUNDIALEÓN” se fortalecerá con la participación de grandes ex jugadores profesionales que han marcado la historia del fútbol en México y que estarán acompañando esta iniciativa como embajadores de los barrios. Ellos participarán en distintas actividades deportivas, convivencias y clínicas de fútbol en los barrios, compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones”, agregó Rodríguez Cantú.

Los requisitos para participar es que los jugadores sean residentes de Nuevo León, al menos seis jugadores deberán comprobar que viven en el barrio que representan; los mayores de edad deben llevar copia de una identificación oficial; y los menores de edad deben llevar copia de la identificación oficial de su mamá, papá o tutor.

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Para más información pueden consultar las redes sociales del Gobierno de Nuevo León, del INDE o marcar al 070.

El torneo dividirá en 2 fases, la primera será del sábado 28 de marzo al sábado 24 de mayo y la segunda del sábado 30 de mayo hasta llegar a la gran final que se jugará aquí en el estadio Bicentenario, el domingo 7 de junio.

Durante la presentación del programa, el Gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez realizaron el “Draft de Cracks”, donde se sortearon los Embajadores (ex jugadores y leyendas del futbol) y los Barrios que participarán en MUNDIALEÓN.

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Entre los barrios está San Ángel, en Monterrey quien representará a Alemania y tendrá de embajador al ex jugador Rodrigo Tony Ruiz; La Moderna Nuevo Madero, en Monterrey representando a Países Bajos y su embajador será José Manuel de la Torre “El Chepo”; Independencia en Monterrey, que representará a Uruguay y su embajador será Walter Ayoví; la Alianza Real de Escobedo representará a Canadá y su embajador será Ramón Morales; Tres Caminos en Guadalupe representará a México y su embajador será Darío Carreño; Pueblo Nuevo en Apodaca representará a Colombia y su embajador será Pavel Pardo; Pedregal Santo Domingo en San Nicolás representará a Corea del Sur y su embajador será Jesús Molina.

Asimismo, Valle de Santa Lucía en Monterrey representará a Brasil y su embajador será William Paredes; La Estanzuela en Monterrey representa a Ecuador y su embajador será Jonathan Espiricueta; San Gilberto en Santa Catarina representa a Portugal y su embajador será Matías Vuoso; Vistas del Río en Juárez representando Estados Unidos y su embajador será Carlos Salcido; Valle de Lincoln en García representa a Francia y su embajador será Egidio Raúl Arévalo Ríos “Cacha”; San Bernabé en Monterrey representan a Japón y su embajador será Hugo Ayala; Topo Chico en Monterrey representa a Bélgica y su embajador será Walter Jiménez; Topo Grande Escobedo representa a España y su embajador es Hugo Estrada "Gutty"; y Valle de Santa Elena representa a Argentina y su embajador será Daniel Ludueña “Hachita”.

En la Fase 1 los campeones o primeros lugares tanto de la rama femenil como varonil de cada categoría, recibirán un premio económico de 10 mil pesos, trofeo, medallas y playeras de campeón, un kit de balones de fútbol, y uniformes para avanzar a la siguiente fase. Mientras que los subcampeones o segundos lugares de la rama varonil de cada categoría, recibirán un premio económico de 5 mil pesos, trofeo y medallas de subcampeones, kit de balones y uniformes para la segunda fase.

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En la Fase 2, que definirá a las y los campeones y subcampeones del MUNDIALEÓN, los 2 equipos de campeonas y los 2 de campeones de ambas categorías, recibirán cada uno: 70 mil pesos, un trofeo de equipo campeón, una experiencia mundialista VIP en el Fan Fest y un tour VIP en estadio, además de medallas para cada jugador, mochilas deportivas, playeras de campeones, balones oficiales de la Copa del Mundo FIFA, souvenirs Copa del Mundo FIFA, y el jersey oficial de la Selección Mexicana de Fútbol o los 2 equipos de subcampeonas y los 2 de subcampeones de ambas categorías, recibirán cada uno: 30 mil pesos, una experiencia VIP en el Fan Fest, trofeo y playeras de subcampeón, medallas para cada uno de los jugadores, mochilas deportivas, y balones oficiales de la Copa del Mundo FIFA.

Durante el evento estuvieron presentes el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso; la Directora General del INDE, Melody Falcó Díaz; la Leyenda FIFA y Campeón del Mundo con España, David Silva; así como diputados locales y federales.

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