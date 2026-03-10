Durante la entrega de nuevos parabuses y unidades de transporte público, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda afirmó que en Nuevo León se busca impulsar un modelo de movilidad con camiones más modernos, seguros y con mejores condiciones para los usuarios.

En el acto, al que asistieron autoridades y Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, se informó que las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, internet, cámaras y GPS, con el objetivo de mejorar el servicio para los pasajeros.

“Aquí trabajamos para la gente de Nuevo León, nos estaban pidiendo estos parabuses que, además de que cubren del sol, tienen esta facilidad de estar estructurados de una manera que con la reestructura de los camiones y los GPS y las frecuencias que va mejorando, pues en un futuro también buscar que no haya tantas filas”, expresó.

Samuel García saluda durante la presentación de los nuevos parabuses. Foto: Especial

El gobernador agregó que su administración está cumpliendo con los compromisos planteados durante la campaña.

“Estamos cumpliendo todo lo que prometimos en campaña, todo, nuevos camiones, reestructura del transporte, dos líneas del Metro, cualquiera, los invito a que agarren el Plan de Gobierno hace 4 años, ahí está en la página, está impreso. Todo lo que propusimos, todo lo que prometimos, todo sin excepción, estamos cumpliendo. Y ese es el nuevo Nuevo León. Gente que llegó a servir, que cumple y que estamos muy contentos porque hoy somos primer lugar en todo”, apuntó.

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, resaltó la estrategia del Gobierno estatal para la reestructura del transporte público masivo, el cual consideró como la movilidad del futuro.

Mariana Rodríguez Cantú participa en la entrega de infraestructura para el transporte público. Foto: Especial.

“El transporte público masivo es la movilidad del futuro y el transporte público masivo de calidad es un sistema en el que no se discrimina en clases sociales, en quién tiene más, en quién tiene menos, sino que todas las personas podamos usarlo y todas las personas nos podamos mover”, manifestó.

“Todos los días se trabaja de manera ordenada con un objetivo y todos los días con esa mira de que a su gente le vaya mejor”, refirió.

La titular de Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), María Guadalupe López, informó que en el área metropolitana se instalaron 402 parabuses para ofrecer espacios más seguros y dignos a quienes esperan el transporte público, además de protegerlos del sol y mejorar el entorno urbano.

Por su parte, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas, afirmó que las nuevas unidades de la Ruta 71 beneficiarán a más de 142 mil habitantes. Explicó que la ruta permitirá conectar colonias como Tres Caminos y Cerro de la Silla con la estación Félix U. Gómez, facilitando el acceso a dos líneas del Metro y el traslado hacia el centro de la ciudad.

