Con miras a la Copa Mundial de Futbol 2026, el gobierno de Nuevo León presentó el primer mural del programa “Trazos Mundialistas”, una intervención de arte urbano ubicada en la estación General I. Zaragoza del sistema Metrorrey, que busca proyectar la identidad cultural del estado ante visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la entrega de la obra, la secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que el proyecto apuesta por el arte público como una forma de impulsar el futuro de la ciudad sin perder de vista sus raíces.

Acompañada por el director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, y por integrantes del colectivo artístico Boa Mistura, la funcionaria explicó que la iniciativa forma parte de un esfuerzo interinstitucional para “vestir” la ciudad con arte y cultura rumbo al Mundial de 2026.

Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León; Abraham Vargas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y tres integrantes del colectivo Boa Mistura / Foto: Especial

“Estamos muy contentos de entregar el primer mural de ‘Trazos Mundialistas’, un programa de arte público que estamos liderando desde la Secretaría de Cultura con el apoyo de diversas instituciones estatales y el patrocinio de la marca de pintura Berel”, señaló.

La intervención artística cubre cerca de 600 metros cuadrados en los muros exteriores de la estación, lo que permite una vista de 360 grados y marca la primera ocasión en que el arte urbano ocupa la totalidad de ese espacio del transporte metropolitano.

Segura Guerrero detalló que el mural es el primero de 78 proyectos que se contemplan dentro del denominado Corredor FIFA, el cual abarcará desde la caseta de Guadalupe hasta el área del Obispado de Monterrey.

Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León, inaugura primer mural de "Trazos Mundialistas" / Foto: Especial

Un mural entre tradición y modernidad

La obra fue concebida como un díptico monumental que dialoga entre dos conceptos: “Arraigo” y “Progreso”, los cuales representan la dualidad de una ciudad que conserva su tradición mientras avanza hacia la innovación tecnológica.

En el muro titulado “Arraigo”, los artistas plasmaron elementos representativos de la cultura regiomontana: la piedra y la cantera, el aroma del cabrito, la música del acordeón y el bajosexto, así como símbolos populares como los colores de Tigres UANL y Rayados de Monterrey, además de danzas tradicionales como los matlachines y chicaleros.

Primer mural del programa "Trazos Mundialistas" en Nuevo León / Foto: Especial

En contraste, “Progreso” muestra la ciudad contemporánea: universidades, centros de investigación y parques tecnológicos, con edificios de vidrio que simbolizan el crecimiento económico y científico del estado.

Sobre ambos muros destaca la frase “Raíz de cantera y adobe / Hojas de concreto y cristal”, que resume el diálogo visual entre tradición y modernidad.

Primer mural del programa "Trazos Mundialistas" en Nuevo León / Foto: Especial

Arte urbano rumbo al Mundial

El proyecto forma parte de la estrategia cultural impulsada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, denominada “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que busca integrar el arte urbano al paisaje de la ciudad como un elemento de identidad.

La obra fue diseñada tras una consulta entre usuarios de Metrorrey para conocer su percepción sobre la ciudad, lo que permitió a los artistas del colectivo Boa Mistura desarrollar un concepto inspirado en la vida cotidiana de Monterrey.

Los creadores explicaron que la pieza fue pensada para ser observada desde distintos ángulos: desde la calle, el automóvil o al salir del Metro, generando una interacción constante entre la ciudadanía y el arte público.

Con este primer mural, el programa “Trazos Mundialistas” busca convertir distintos puntos de Monterrey en espacios culturales abiertos, en preparación para el flujo internacional que traerá el Mundial de 2026 y como parte de una estrategia de transformación urbana a largo plazo.

