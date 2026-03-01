Al ser una obra que consolida la identidad urbana en el marco de la Copa Mundial de FIFA 2026, el Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó el proyecto de “Trazos Mundialistas”.

Acompañado de la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y de la Secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; el Mandatario estatal dio el primer brochazo del mural inaugural de la propuesta artística que forma parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” que se realiza en columnas del Viaducto en Guadalupe.

“Trazos Mundialistas" es una apuesta por el arte urbano como herramienta de transformación, como puente de diálogo y como expresión viva de nuestra identidad.

“Es una muestra de lo que podemos lograr cuando la cultura articula esfuerzos, cuando la colaboración se convierte en método y cuando un evento global como el Mundial se integra en una visión cultural de largo plazo”, puntualizó García Sepúlveda.

El Gobernador subrayó que el proyecto es un parteaguas a largo plazo para seguir impulsando a Nuevo León como primer lugar en cultura y arte. En tanto, Mariana Rodríguez resaltó que parte de construir un estado es darle significado a cada uno de sus rincones, y lo que busca la propuesta mural es convertir un lugar de paso en uno de encuentro que construya comunidad.

“Eso es lo que estamos haciendo ‘Ponte Nuevo Trazos Mundialistas’, convertir al estado en un museo abierto, volver las columnas en lienzos, llenarlos de color, de identidad y de memoria”, apuntó.

Trazos Mundialistas es un proyecto interinstitucional de arte público en el que participan 18 instituciones y el municipio de Guadalupe, orientado a la activación del espacio urbano mediante intervenciones artísticas.

Así, Trazos Mundialistas propone una intervención plástica en torno al tema del futbol utilizando como muros las columnas del Viaducto. Grupo Berel es la empresa patrocinadora del proyecto. El artista plástico Asero Rodríguez coordinará el proyecto, que conformará el Corredor de Arte Urbano Nuevo León 2026.

