Para todos los aficionados del fútbol, el reemplacamiento ya no será trámite laborioso este 2026. Gracias al lanzamiento de las placas conmemorativas del Mundial.

Cada determinado tiempo, el gobierno del Estado de nuevo León, lanza su programa de reemplacamiento para asegurar que los vehículos registrados estén identificados y cuenten con la certeza jurídica fiscal y patrimonial. Sin embargo, 2026 traerá un escenario diferente para el estado de Nuevo León, pues muchas personas podrán reemplazar sus placas por un costo de entre 1,000 pesos y hasta 5,600 pesos. ¿De qué depende el precio? del trámite que va a realizar.

1,000 pesos si sólo cambias placas

5,600 pesos si das de alta un vehículo o cambias placas foráneas.

Lee tambiénNissan Versa y Sentra 2026: precios y versiones en México

Aunque este programa no sustituye las obligaciones de regular ni aplica para evitar multas, ya que es más una placa conmemorativa. Se trata simplemente de una nueva edición especial que el gobierno de Nuevo León lanzó previo al Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Foto: Instituto de Control Vehicular

Cómo serán las placas conmemorativas del Mundial 2026

Para los aficionados al fútbol y coleccionistas, Nuevo León pondrá a la venta tres modelos diferentes de placas conmemorativas, todos con diseño alusivo al torneo. Estas placas edición limitada tendrán una producción total de 40,000 piezas y estarán disponibles a partir de finales de marzo de 2026.

El trámite podrá hacerse completamente en línea y no solo eso, también se anunció que también quienes tengan licencia próxima a vencer a renovarla pueden aprovechar la edición especial mundialista, de la cual aún no se dieron detalles del diseño ni costos.

Cómo será la Licencia de conducir conmemorativas al Mundial 2026

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular (ICV) se lanzó una edición especial de la licencia de conducir.

Una versión conmemorativa que se ajustó el diseño para incluir el logotipo estatal mundialista del león con un balón a sus pies.

Esta edición se empezó a emitir este martes 10 de febrero, hasta que concluya el Mundial 2026.

Los requisitos y costos para obtenerla serán los ya existentes, dependiendo la vigencia solicitada y si es licencia por primera vez o por renovación.

Los ciudadanos podrán obtenerla automáticamente al hacer su trámite en cualquier delegación del organismo, o bien, al hacer su reposición en línea, en www.icvnl.gob.mx.

Lee también Tráfico en CDMX podría cambiar el programa Hoy No Circula

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters