En lo que va de 2026, la contingencia ambiental en la Ciudad de México se ha activado 6 veces. Un número significativo si se toma en cuenta que apenas estamos empezando el año. Y más si durante todo 2025 la contingencia ambiental se activó solo 5 veces.

Y aunque muchas veces se piensa que todo es culpa de los autos, la verdad va más allá.

La contaminación en la CDMX no se dispersa fácilmente

Sí, los autos contaminan. Pero también hay que recordar que la Ciudad de México está ubicada en un valle, a 2,200 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas.

Esto provoca que la contaminación que se genera en la ciudad no se disperse fácilmente.

En pocas palabras, el aire contaminado tiende a quedarse atrapado dentro del Valle de México y comienza a acumularse. Cuando esa acumulación alcanza ciertos niveles, es cuando se activa la famosa fase 1 de la contingencia ambiental en la CDMX, junto con medidas como el Doble Hoy No Circula.

Congestión vial y calidad del aire en el Valle de México

En este contexto, autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hablaron recientemente sobre la congestión vial en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y su relación con la calidad del aire.

También señalaron el impacto que tiene el tráfico en la salud de la población, así como la necesidad de mejorar el transporte público y fortalecer la coordinación entre las entidades que integran la región metropolitana.

Estas declaraciones se realizaron durante el foro “Congestión Vial en la ZMVM: el problema que dejamos de discutir”.

El aumento de autos y motos está ligado a la falta de transporte eficiente

Una de las conclusiones del foro fue que el aumento en el número de autos y motocicletas en la región está relacionado con la falta de alternativas de transporteeficiente.

Además, se destacó que la congestión vial no solo afecta los tiempos de traslado, sino que también afecta la salud y la calidad del aire.

Por ello, especialistas señalaron que programas como Hoy No Circula podrían requerir actualizaciones basadas en evidencia, considerando los cambios que ha tenido la movilidad en los últimos años.

La congestión vial refleja problemas del modelo urbano

Durante la inauguración del foro, Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAMe, afirmó que la congestión vial no es únicamente un problema de tráfico.

Según explicó, también es el reflejo de un modelo urbano que ya no responde a las necesidades actuales, así como de un sistema de movilidad donde el transporte público aún no logra consolidarse como la columna vertebral del sistema.

Si bien uno de los problemas más grandes de la contaminación en la Ciudad de México es que el transporte público se ha quedado rezagado frente a las necesidades actuales, el caos vial también se ha convertido en un factor clave.

Actualmente, se estima que más de 6.4 millones de autos circulan en la Ciudad de México, lo que aumenta la congestión, eleva las emisiones contaminantes y complica aún más la movilidad en la capital.

Incluso desde el ámbito legislativo ya se empiezan a plantear medidas para enfrentar este problema. Un ejemplo es la iniciativa presentada por la diputada Elvia Estrada Barba, quien propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para que el home office sea obligatorio durante los días de contingencia ambiental en la Ciudad de México.

La propuesta busca reducir la cantidad de personas que se trasladan diariamente y, con ello, disminuir el tráfico y las emisiones en momentos críticos para la calidad del aire.

Al final, el problema de la contaminación en la capital no tiene una sola causa. Es el resultado de varios factores que van desde la geografía del valle, el crecimiento del parque vehicular y, sobre todo, la falta de alternativas de movilidad eficientes para millones de personas.

