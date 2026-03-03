Manejar motocicleta en México es, para muchos, la forma más práctica de moverse por la ciudad. Permite ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, también es uno de los medios de transporte con mayor índice de accidentes.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 155 muertes de motociclistas en el país. Estas cifras han encendido nuevamente el debate sobre la seguridad vial para motociclistas y las posibles reformas al Reglamento de Tránsito.

Más normas en el Reglamento de Tránsito para motociclistas

En los últimos años, las autoridades han reforzado las medidas para reducir accidentes y mejorar la seguridad en motocicleta. Algunas de las más relevantes son:

Uso obligatorio de cascos certificados para motociclistas

para Aplicación de examen práctico para la licencia de conducir motocicleta

motocicleta Ahora, una nueva propuesta ha generado polémica: colocar la placa de la motocicleta en el casco de seguridad. Y esta vez no sería una simple recomendación, sino una obligación.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La propuesta en el Congreso: placa en el casco de motociclistas

El pasado 22 de febrero de 2026 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. La propuesta plantea que los motociclistas porten un distintivo oficial con el número de placa de su vehículo adherido al casco.

Lee también Ya es oficial: licencia de conducir permanente para motociclistas

Esta medida forma parte de una estrategia que busca fortalecer la identificación de motociclistas en México, especialmente en casos de:

Accidentes de tránsito

Robos

Delitos cometidos a bordo de motocicletas

Aunque la iniciativa todavía se encuentra en discusión, ya está generando reacciones entre la comunidad biker.

Esta no es la primera propuesta sobre el uso de la placa en el casco. En 2022 y 2024 ya se habían presentado iniciativas similares. En su momento, fueron discutidas, pero no concretaron.

La diferencia ahora es que el tema vuelve a tomar fuerza en el Congreso, en un contexto donde las cifras de accidentes y delitos relacionados con motocicletas siguen siendo motivo de preocupación.

¿Por qué sería obligatorio llevar la placa en el casco?

Para muchos motociclistas, el casco no es solo un equipo de protección. También es parte de su estilo y su identidad. Existen distintos diseños, colores y modelos que reflejan la personalidad de cada conductor.

Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades, el casco con placa visible permitiría:

Identificar rápidamente al conductor

Facilitar investigaciones en caso de delitos

Vincular vehículo y conductor de forma inmediata

¿Cuándo entraría en vigor esta medida?

Por ahora, es importante aclararlo que no es una ley vigente. Se trata de una iniciativa en proceso de discusión legislativa.

En el pasado también se habló de medidas como el uso obligatorio de chaleco reflejante para motociclistas, pero no todas llegaron a concretarse. Por eso, todavía no se puede asegurar que la placa en el casco será una obligación definitiva.

Lo que sí es claro es que la conversación sobre nuevas normas para motociclistas en México sigue abierta. Y, si la reforma avanza, cambiará la forma en que muchos motociclistas circulan todos los días.

Habrá que estar atentos a lo que decida el Congreso y, sobre todo, a cómo impactaría esta medida en la comunidad biker y en la seguridad vial del país.

Lee también Estos son los autos que Honda exportará a Japón

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters