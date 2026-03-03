La tenencia vehicular es impuesto anual obligatorio que deben pagar los propietarios de vehículos automotores. Sin embargo, en la Ciudad de México los contribuyentes tienen la posibilidad de acceder al descuento del 100% si cumplen con ciertos requisitos.

¿Tienes un auto o moto? Estos son los requisitos que debes cumplir para obtener el beneficio.

El descuento en la tenencia de CDMX no durará todo el año. Foto: Freepik

¿Cuáles son los requisitos para exentar el pago de la tenencia en CDMX?

Anteriormente, si querías acceder al 100% de descuento en la tenencia vehicular, el valor de tu auto no debía exceder los 250 mil pesos (IVA incluido). No obstante, este año ha cambiado ese valor, quedando en 638 mil pesos (IVA incluido) para coches y 250 mil pesos (IVA incluido) para motos.

Pero además, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) señala que los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser una persona física o moral sin fines de lucro.

Pagar el refrendo 2026 que es de $760, según el Artículo 219 del Código Fiscal de CDMX.

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

de años anteriores. Contar con la tarjeta de circulación vigente o realizar la renovación.

El pago del refrendo se puede realizar en los kioscos de la tesorería, bancos, en la página web de la SAF, en la app móvil “Tesorería CDMX”, así como en tiendas de conveniencia y departamentales.

En la CDMX, pagar la tenencia 2026 es una obligación para todos los automovilistas. Foto: Freepik

¿Cuál es la fecha límite para obtener el 100% de descuento en la tenencia?

Aunque el descuento de la tenencia vehicular es parte de la actual política de finanzas públicas, sanas, sustentables y sostenibles, implementada por el gobierno capitalino, este beneficio no durará todo el año.

¡Que no se te pase! La fecha límite es el próximo 31 de marzo de 2026, día en que termina el periodo de pago del refrendo.

Recuerda que, como conductor, es importante que cumplas con todas tus obligaciones fiscales, ya que así te evitas sanciones, mantienes tu vehículo regularizado y aprovechas los descuentos y subsidios de otros trámites.

