Más Información

Alineación de seis planetas; ¿a qué hora ver su pico máximo HOY, 28 de febrero?;

Alineación de seis planetas; ¿a qué hora ver su pico máximo HOY, 28 de febrero?;

Video falso de sicario en Jalisco fue generado con IA; así identificaron las irregularidades en el clip viral

Video falso de sicario en Jalisco fue generado con IA; así identificaron las irregularidades en el clip viral

God Of War: lanzan primer vistazo de Kratos y Atreus en la nueva serie live action; así serán

God Of War: lanzan primer vistazo de Kratos y Atreus en la nueva serie live action; así serán

Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes deben obtener el Manifiesto de Permanencia?; conoce para qué sirve

Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes deben obtener el Manifiesto de Permanencia?; conoce para qué sirve

Marianne Gonzaga exhibe presunto cateo ilegal; acusa a policías de entrar sin orden a casa de su familia en busca de su hija

Marianne Gonzaga exhibe presunto cateo ilegal; acusa a policías de entrar sin orden a casa de su familia en busca de su hija

[Publicidad]

Durante el próximo mes de marzo, ciertos autos de la Ciudad de México y del Estado de México tendrán que cumplir con la primera del año, lo que les evita multas y restricciones de circulación.

Si tienes un vehículo matriculado en dichas entidades, es importante que estés enterado de a quiénes les toca realizar el trámite. En te compartimos el dato.

Para hacer la verificación vehicular no se deben tener adeudos de multas o tenencias. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Para hacer la verificación vehicular no se deben tener adeudos de multas o tenencias. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también

¿A qué autos les toca verificar en marzo 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, la verificación vehicular es obligatoria para los vehículos automotores de combustión, a excepción de los que tengan un peso inferior a 400 kilogramos.

Otros vehículos que no están obligados a realizar el trámite son tractores agrícolas, de maquinaria industrial, coches híbridos y los que cuenten con matrícula de auto antiguo.

En marzo, los automóviles que tendrán que ser verificados en la y Edomex son:

  • Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8; fecha límite el 31 de marzo.
  • Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4; a partir del primero de marzo y como fecha límite el 30 de abril.

¿Qué se necesita para realizar la verificación vehicular 2026?

Si a tu coche le toca hacer la verificación vehicular el siguiente mes, el primer paso es solicitar una cita en el verificentro más cercano a tu domicilio:

El segundo paso es reunir la documentación, y tendrás que tener a la mano:

  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de última verificación.
  • Tarjeta de circulación.
  • Copia de la factura del vehículo si es nuevo.
  • Comprobante de pago.

Un dato importante es que para hacer la verificación vehicular, tu auto no puede tener adeudos de multas, tenencias o refrendos. Así que ponte al corriente para que no te sancionen.

La CDMX y el Edomex tienen el mismo calendario para la verificación vehicular. Foto: Gobierno del Estado de México
La CDMX y el Edomex tienen el mismo calendario para la verificación vehicular. Foto: Gobierno del Estado de México

¿Cuál es el costo de la verificación 2026 en CDMX y Edomex?

Para realizar el pago, considera que el costo de la verificación vehicular en CDMX es de aproximadamente $765; mientras que en el depende del holograma:

  • Holograma “00”: 10.20 UMAs, equivalente a $1,196.56.
  • Holograma “0”: 5.20 UMAs, alrededor de $588.32.
  • Hologramas “1” y “2”: 4 UMAs, aproximadamente $469.24.

Realizar en tiempo y forma la verificación vehicular; de lo contrario, podrías enfrentarte a una multa por verificación extemporánea de hasta 80 UMAs, es decir, cerca de $9,348.8, así como ciertas restricciones de circulación.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses