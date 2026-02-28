Durante el próximo mes de marzo, ciertos autos de la Ciudad de México y del Estado de México tendrán que cumplir con la primera verificación vehicular del año, lo que les evita multas y restricciones de circulación.

Si tienes un vehículo matriculado en dichas entidades, es importante que estés enterado de a quiénes les toca realizar el trámite. En Autopistas te compartimos el dato.

Para hacer la verificación vehicular no se deben tener adeudos de multas o tenencias. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Cuánto tarda en cargar el BYD Dolphin Mini

¿A qué autos les toca verificar en marzo 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, la verificación vehicular es obligatoria para los vehículos automotores de combustión, a excepción de los que tengan un peso inferior a 400 kilogramos.

Otros vehículos que no están obligados a realizar el trámite son tractores agrícolas, de maquinaria industrial, coches híbridos y los que cuenten con matrícula de auto antiguo.

En marzo, los automóviles que tendrán que ser verificados en la CDMX y Edomex son:

Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8; fecha límite el 31 de marzo.

Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4; a partir del primero de marzo y como fecha límite el 30 de abril.

¿Qué se necesita para realizar la verificación vehicular 2026?

Si a tu coche le toca hacer la verificación vehicular el siguiente mes, el primer paso es solicitar una cita en el verificentro más cercano a tu domicilio:

Si vives en la CDMX, prográmala en https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/

Si vives en Edomex, agenda tu cita en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

El segundo paso es reunir la documentación, y tendrás que tener a la mano:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de última verificación.

Tarjeta de circulación.

Copia de la factura del vehículo si es nuevo.

Comprobante de pago.

Un dato importante es que para hacer la verificación vehicular, tu auto no puede tener adeudos de multas, tenencias o refrendos. Así que ponte al corriente para que no te sancionen.

La CDMX y el Edomex tienen el mismo calendario para la verificación vehicular. Foto: Gobierno del Estado de México

¿Cuál es el costo de la verificación 2026 en CDMX y Edomex?

Para realizar el pago, considera que el costo de la verificación vehicular en CDMX es de aproximadamente $765; mientras que en el Edomex depende del holograma:

Holograma “00”: 10.20 UMAs, equivalente a $1,196.56.

Holograma “0”: 5.20 UMAs, alrededor de $588.32.

Hologramas “1” y “2”: 4 UMAs, aproximadamente $469.24.

Realizar en tiempo y forma la verificación vehicular; de lo contrario, podrías enfrentarte a una multa por verificación extemporánea de hasta 80 UMAs, es decir, cerca de $9,348.8, así como ciertas restricciones de circulación.

Leer también Cómo dar de alta unas placas nuevas en cada estado

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters