Los montachoques son grupos delictivos que buscan provocar accidentes de tránsito para extorsionar a los conductores y, en casos más graves, robar sus autos.

Tras el impacto, exigen grandes sumas de dinero mediante amenazas e intimidación. Por eso mismo, las personas suelen caer en sus engaños con facilidad, ya que provocan pánico, miedo y estrés.

Lamentablemente, en la Ciudad de México con comunes; sin embargo, conocer su modus operandi puede ayudarte a estar alerta y evitar que seas víctima.

Los montachoques someten a sus víctimas mediante la intimidación. Foto: Freepik

Leer también Cuál es la marca de autos más segura del mundo, según Consumer Reports

¿Cómo operan los montachoques en la CDMX?

Antes de cometer el delito, los montachoques vigilan a sus víctimas. Si su auto está en buenas condiciones, para ellos puede ser blanco de ataque porque suponen que el conductor tiene dinero.

También pueden utilizar las placas del coche para saber de quién es, si tiene seguro o si se encuentra dado de alta en Repuve.

Después, optan por colocarse frente al coche al que quieren extorsionar; en seguida, frenan bruscamente o colocan la posición neutral para que la velocidad de su vehículo disminuya y así logren un "choque".

Luego del impacto, abordan al conductor proponiéndole llegar a un arreglo económico. Si la víctima no accede, comienzan a mostrar actitudes intimidatorias, como amenazar con llamar a la policía e incluso recurren a la violencia física.

Y es que su objetivo es obtener, a toda costa, dinero en efectivo u otros artículos de valor como celulares y hasta el mismo carro.

Otro dato clave es que los montachoques operan en grupo; mientras que el auto principal se encarga de impactarse con la víctima, otro vehículo la presiona para que cambie de carril o vaya más rápido.

De igual manera, cuando el montachoques y la víctima están discutiendo, pueden aparecer cómplices que simulan ser testigos del "accidente" y refuerzan la intimidación al conductor.

En caso de ser victima de los montachoques debes mantener la calma y permanecer en tu auto. Foto: Freepik

¿Qué hacer en caso de encontrarte con un montachoques?

Según la aseguradora AARCO, los montachoques suelen operar en vías de acceso rápido y alto flujo; por ello, es importante que sepas qué hacer en caso de sospechar que te has encontrado con uno:

Mantén una distancia segura entre los autos, sobre todo en horas pico.

Conduce por caminos concurridos, bien iluminados y con cámaras de vigilancia.

Mantén tus ojos en el camino.

En caso de que veas que un auto frena constante y bruscamente, aléjate de él.

Utiliza cámaras de seguridad en tu coche.

Si desafortunadamente ya fuiste víctima, la aseguradora de BBVA recomienda hacer lo siguiente:

No bajes de tu automóvil.

Llama de inmediato a tu aseguradora y proporciona tu ubicación.

No aceptes acuerdos monetarios.

Verifica la identidad del ajustador.

En casos extremos, contacta al 911.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante, por lo que seguir estás recomendaciones puede evitar que seas víctima de un montachoques.

Leer también De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters