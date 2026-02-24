El BYD Dolphin Mini es uno de los autos eléctricos más accesibles en el mercado mexicano, pues sus dimensiones y autonomía lo hacen ideal para conductores que recorren diariamente ciudades y se enfrentan al tráfico urbano.

Sin embargo, al tratarse de un hatchback 100% eléctrico, es importante considerar los tiempos en que completa su carga, sobre todo antes de realizar un viaje. Y es que puede variar incluso por el tipo de cargador.

La carga de un auto eléctrico depende de la capacidad de la batería y la potencia del cargador. Foto: BYD

¿Qué tipos de cargadores para autos eléctricos hay?

Actualmente, existen diversos métodos para cargar un auto eléctrico, por ejemplo, los de Nivel 1 (carga lenta con 120V), Nivel 2 (carga residencial/pública con 240V) y carga rápida/ultrarrápida (CC con hasta 350 kW).

No obstante, el tipo de cargador depende de la resistencia de la batería; de manera particular, BYD España ofrece los siguientes:

Cargadores domésticos (carga lenta)

Por lo general, los autos eléctricos tienen un enchufe que permite cargarlos en una toma de corriente doméstica; sin embargo, esta opción es lenta y suele utilizarse de manera ocasional. Su potencia ronda los 3 kW y el tiempo de carga completa requiere hasta 12 horas.

Hay personas que prefieren instalar cargadores en casa; en estos casos, son CA de tipo 2 y su potencia es de 7 kW, por lo que el tiempo de carga completo va de 6 a 8 horas.

Aunque este tipo de cargador es más común en Europa, también es posible encontrarlo en México porque es compatible con el BYD Dolphin Mini.

Cargadores semi-rápidos

Este tipo de cargadores se encuentran en lugares públicos, como en estaciones de servicios ubicadas en tramos de carreteras y en supermercados.

Con ellos, el tiempo de carga completa es de 3 horas porque ofrecen una potencia de 22 kW.

Cargadores rápidos

Regularmente, se encuentran en carreteras y estaciones de carga pública de empresas como Evergo o Tesla Supercharger. Y pueden cargar la batería de un auto eléctrico al 80% de su capacidad en 40 minutos, mientras que su potencia va de los 50 kW a los 150 kW.

Otro dato es que se han empezado a instalar en plazas de carga públicas y autopistas, pues resultan especialmente útiles para trayectos largos.

Cargadores ultrarrápidos

Son los cargadores más avanzados y los más desarrollados a la actualidad. En México, XCharge y FAZT Charging se han propuesto instalar 1,000 estaciones de carga ultrarrápida para 2030.

La capacidad de la batería del BYD Dolphin Mini es de 30.08 kWh. Foto: BYD

¿Cuánto tiempo tarda en cargar un BYD Dolphin Mini?

Ahora que ya conoces los tipos de cargadores, debes saber que el tiempo de carga de un auto eléctrico depende de 2 factores: el tamaño de la batería y la potencia del cargador.

En el caso del BYD Dolphin Mini, la capacidad de su batería es de 30.08 kWh; mientras que la de la versión Plus es de 38.8 kWh.

Si se utiliza carga rápida, este vehículo puede cargar entre el 30% y 80% de su capacidad en 30 minutos. ¿Por qué en menos tiempo? Dado que su batería es pequeña, se alimenta a mayor velocidad.

Recuerda que es importante planificar bien tus viajes y establecer una rutina diaria para aprovechar al máximo la autonomía de un auto eléctrico.

