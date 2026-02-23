El año pasado, el fabricante Ford Motor Company sorprendió al sector automotriz al anunciar una nueva plataforma universal de vehículos eléctricos que permite la producción a escala de autos más accesibles para los clientes, prometiendo que no solo serán divertidos de conducir, también digitalmente avanzados.

“Ford está invirtiendo aproximadamente $5 mil millones de dólares y creando o asegurando cerca de 4,000 puestos de trabajo en la Planta de Montaje de Louisville y BlueOval Battery Park Michigan para lanzar una nueva pick-up eléctrica y producir avanzadas baterías prismáticas de LFP”, explica el portal oficial Ford Media Center.

Este nuevo camión pick-up eléctrico tiene un precio inicial objetivo de $30,000 dólares, será lanzado en 2027 y promete tener un tiempo de aceleración de 0 a 96 km por hora tan rápido como un Mustang EcoBoost, además de ser espacioso y cómodo. Recientemente Ford lanzó nuevos detalles de este proyecto, en Autopistas te contamos.

La Ford Maverick cuenta con 146 partes estructurales en la zona delantera y trasera, la pick-up truck solo contara con 2. Foto: Canal oficial de YouTube de Ford Motor Company

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones del camión eléctrico de Ford?

A través de su canal oficial de YouTube, Ford publicó un video titulado “Ford Bounty Hunters: The Pursuit of Efficiency”, en el cuál Alan Clarke, líder de productos y plataforma universal EV y otros encargados del proyecto, nos dan actualizaciones acerca de la tecnología y la aerodinámica revolucionaria que están implementando en sus vehículos eléctricos, incluido su nuevo camión.

Uno de los principales aspectos que destaca Alan Clarke es que el diseño de los vehículos tradicionales tiende a ser aerodinámicamente ineficiente, lo que exige más energía a las baterías, por ello se concentraron por encima de todo en la eficiencia.

Para lograr la máxima eficiencia, el fabricante de autos otorgó a cada ingeniero que trabaja en el proyecto “Bounties” (recompensas), que son métricas que se asignan a factores clave como el peso del vehículo para ahorrar costos de batería y de autonomía.

Otro punto que enfatizan los encargados del proyecto, es que gracias a la colaboración de Ford con expertos que trabajaron en la Fórmula 1, la eficiencia aerodinámica del camión eléctrico es al menos 15% superior que la de cualquier otro “pick-up truck” en el mercado.

En cuanto a la parte inferior del camión, ocultaron los neumáticos traseros del flujo de aire con el objetivo de ganar 4.5 millas extra de autonomía, mientras que, en la parte exterior, redujeron el tamaño de los espejos más del 20% ganando 1.5 millas de rango en el proceso.

El techo fue esculpido para “arrojar” cuidadosamente el aire a alta velocidad en la parte superior, creando así una superficie virtual.

Finalmente, los desarrolladores explican que mientras que una Maverick cuenta con 146 partes estructurales en la zona delantera y trasera, la pick-up truck solo contara con 2, lo que facilita la fabricación de este vehículo eléctrico.

Los espejos fueron reducidos un 20% para ganar 1.5 millas de rango de autonomía. Foto: Canal oficial de YouTube de Ford Motor Company

¿Qué tipo de baterías se usarán en el camión eléctrico?

Ford anunció que se utilizarán baterías prismáticas de fosfato de hierro y litio (LFP), que les permiten ahorrar espacio y peso, de igual forma, ofrecen reducción de costos y durabilidad.

Estas baterías están libres de cobalto y níquel y son parte de un subconjunto estructural que sirve como piso del vehículo, de acuerdo con Ford Media Center. Asimismo, se reveló que el camión eléctrico tendrá un sistema que convertirá la energía de la batería de 400 voltios a 48 voltios.

Aún se desconocen las especificaciones completas de este vehículo eléctrico, sin embargo, Ford seguirá brindando actualizaciones conforme el proyecto avance.

