Una de las implementaciones más polémicas en autos, especialmente en Estados Unidos, es el sistema “auto start-stop” que sirve para apagar el motor de manera automática cuando el vehículo se encuentra detenido y lo enciende cuando avanza, buscando reducir las emisiones contaminantes y ahorrar combustible.

Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha aprobado una nueva norma para eliminar los créditos fuera de ciclo, creados en la administración de Barack Obama en 2012. Y esto cambia completamente el panorama en la fabricación de vehículos.

Dichos créditos eran incentivos o puntos que se les daba a los fabricantes por instalar tecnologías de ahorro de combustible, como en su momento lo fue el sistema "auto start-stop". Aunque muy pronto podría empezar a desaparecer de los modelos nuevos.

La implementación de este botón responde a los esfuerzos por reducir la contaminación. Foto: Freepik

¿Qué pasará con el sistema "auto start-stop" en EE.UU?

De acuerdo con el administrador de la EPA, Lee Zeldin, el sistema "auto start-stop" no solo resultaba molesto para ciertos conductores estadounidenses, sino que también suele desgastar la batería de los autos y no posee beneficios significativos para el medio ambiente.

“Los fabricantes de automóviles no deberían verse obligados a adoptar ni ser recompensados por tecnologías que son simplemente un trofeo de participación climática, sin reducciones mensurables de la contaminación”, indicó.

Mientras que el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo "esta administración está adoptando el enfoque del gobierno para hacer que los automóviles vuelvan a ser más asequibles, ya sea restableciendo los estándares de kilometraje o aboliendo un requisito de arranque y parada que todo conductor odia (...)".

La eliminación de los créditos fuera de ciclo es una medida impactante en la industria automotriz del país vecino, pues aproximadamente el 60% de los autos nuevos contaban con este sistema arranque y parada. Sin embagro, tal como lo indicaron las autoridades, millones de ciudadanos no se sentían satisfechos con esa tecnología.

Vale la pena mencionar que, con la aprobación de la norma, el auto start-stop no quedará prohibido, sino que sólo dejarán de existir los incentivos que se les brindaban a los fabricantes para incluirlo.

No obstante, las marcas se deben adaptar y podría desaparecer poco a poco.

Aproximadamente el 60% de los autos nuevos contaban con la función de arranque y parada. Foto: Freepik

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema auto start-stop?

El sistema auto start-stop se implementó como una “tecnología verde”; sin embargo, no es muy apreciada entre los ciudadanos estadounidenses.

Los expertos de KIA y Volkswagen señalan como principales ventajas:

Ahorro de combustible.

Reduce el ruido en la cabina.

Reduce emisiones cuando el auto esté detenido.

Menor tiempo en ralentí.

Pero también presenta desventajas como:

Posible desgaste del motor.

Baterías caras.

Poco beneficio en carreteras.

Practicidad limitada en tráfico pesado.

Con la norma que implementó la EPA, el sistema "auto start-stop" se volverá una opción para los fabricantes y no una regla en sus coches nuevos.

