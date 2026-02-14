Más Información

¡Buenas noticias para los amantes de la ! Sonora ha dado un paso firme hacia la movilidad eléctrica, ello con la presentación de su nuevo Beyond MC.

Este proyecto es desarrollado por la empresa Beyond Borders Automotive México y, además de cuidar el medio ambiente, tiene por objetivo impulsar la economía del estado, generando empleos y apoyando a cerca de 80 proveedores sonorenses.

Si quieres conocer sus detalles, sigue leyendo.

ShowCar del Beyond MC. Foto: Beyond MC
ShowCar del Beyond MC. Foto: Beyond MC

¿Cómo será el auto eléctrico Beyond MC de Sonora?

A finales de enero, María Elena Gallego Lechuga y Miguel Ángel Bravo, fundadores de Beyond Borders Automotive México, presentaron ante el gobernador de Sonora, Alfonso Durazno Montaño, la primera maqueta real de su nuevo .

Si bien el “ShowCar” presentado no será el modelo final de producción, con la maqueta dejaron entrever la base que tendrá el prototipo funcional y comercial.

Beyond Borders Automotive México informó que su proyecto ha sido pensado para familias grandes que buscan realizar viajes largos, pues el auto contará con buen espacio al interior.

Beyond MC. Foto: Beyond MC
Beyond MC. Foto: Beyond MC

En su mismo sitio, definen al vehículo como una innovación tecnológica para el futuro de la movilidad sostenible. Mientras que sus principales pilares son:

  • Intencionalidad en el diseño: vehículos con enfoque en la mejora de la experiencia del usuario, para solucionar problemas específicos de transporte y comodidad.
  • Inclusión: un proyecto para fomentar el respeto y la igualdad de oportunidades, buscando mejorar los aspectos de la vida social, educativa y laboral.
  • Seguridad: vehículos seguros en los que puedan transportarse personas y mercancías.
  • Responsabilidad ambiental: sustentabilidad en el vehículo y en los procesos de fabricación.
  • Innovación: arte y tecnología en el diseño.

La inversión inicial del Beyond Movilidad Compartida fue de 115 millones de dólares. De momento, no se sabe con exactitud cuánto costará cada auto, pero se estima que podría ser lanzado entre finales de 2027 y principios de 2028.

BMC presentó su ShowCar conceptual no funcional. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL
BMC presentó su ShowCar conceptual no funcional. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

¿Qué otros autos eléctricos son fabricados en México?

Además del Beyond Movilidad Compartida, durante los últimos años se han presentado otros mexicanos.

En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la producción de “Olinia”, un minivehículo eléctrico desarrollado para mejorar la movilidad urbana. Su nombre proviene del náhuatl y significa “moverse”.

La presentación oficial de este vehículo se realizará durante la inauguración del Mundial 2026. Además, contará con tres modelos para la movilidad personal, de barrio y de última milla. Su precio rondará entre los $90,000 y $150,000.

Por otra parte, en Tlaxcala se desarrolla el auto “Totalmente Tlaxcalteca”, cuyo objetivo es que los mexicanos puedan acceder a vehículos impulsados por energías limpias.

Este auto contará con 5 plazas, el 80% de sus piezas serán producidas por locales y tendrá una autonomía de hasta 50 km por carga. Su precio rondará los $100,000.

