El auto eléctrico más vendido en China durante 2025, ha llegado a nuestro país para impulsar la movilidad sostenible en la ciudad. Este vehículo se encuentra a la venta en dos versiones y promete un buen equipamiento y precio accesible.

¿Quieres conocer sus características? Sigue leyendo porque en Autopistas te traemos los detalles.

El Geely EX2 ofrece diversas funciones inteligentes y de seguridad que pretenden mejorar la experiencia de manejo del usuario. Foto: Geely

¿Cuál fue el auto más vendido en China en 2025?

El Geely EX2 lideró la lista de los autos más vendidos en China en 2025. Aunque la marca fue fundada en 1989, hoy ya tiene presencia en otros países como México, Colombia, Brasil y Chile.

De acuerdo con el fabricante, recientemente ha traído sus modelos al país con la finalidad de impulsar una movilidad urbana más accesible, priorizando el cuidado del medio ambiente.

A la fecha, el Geely EX2 se encuentra en preventa en México en las versiones GL, con un costo de $374,900, y GF, con un valor de $404,900. Pero por ese precio, ¿qué ofrece?

Ambas versiones comparten las mismas características, solo que la GF posee funciones avanzadas como la integración de la app Geely, que permite al usuario gestionarlo para recibir alarmas, consultar información de rutas y otras herramientas de navegación en tiempo real.

Pero, en general, sus atributos son:

Según la ficha técnica, este auto eléctrico es uno de los más potentes del mercado. Cuenta con una batería de litio-ferrofosfato de 39.4 KWh, que le otorga una potencia de 70W y 395 kilómetros en el ciclo NEDC.

Ofrece un sistema de seguridad ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor).

Capacidad para 5 pasajeros.

Bolsas de aire en la parte frontal.

Pantalla de 14.6” para navegar por Internet y encontrar funciones de control del vehículo.

Cajuela frontal de 70 litros de capacidad, y una trasera de 1320 litros.

Motor eléctrico de 114 hp y 150 Nm de torque.

La versión GL está disponible en colores blanco cerámico, vainilla y plata estaño; mientras que la GF de vende en verde, blanco cerámico, vainilla, plata estaño y gris cenizo.

En México, el Geely EX2 ofrece algunos beneficios de movilidad al ser un auto eléctrico. Foto: Geely

¿Qué ventajas tiene comprar un auto eléctrico como el Geely EX2?

Principalmente, el Geely EX2 ofrece ventajas ambientales al disminuir los índices de contaminación. Y por eso mismo, en entidades como la Ciudad de México, permite exentar la verificación y el programa "Hoy No Circula".

¡Ya lo sabes! Si tienes planes de comprar un auto nuevo, este modelo podría ser la opción que tanto buscabas.

