Tramitar la licencia de conducir puede ser un proceso lento debido a la disponibilidad de citas, sobre todo en fines de semana cuando las personas buscan acudir a realizar su trámite.

Pero para agilizar el proceso y obtener el documento de manera próxima, el Gobierno del Estado de México ha abierto un módulo nuevo. Si quieres saber su ubicación, continúa leyendo.

La licencia de conducir es un documento obligatorio en el Estado de México. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿En qué municipio está el nuevo módulo para la licencia del Edomex?

El nuevo módulo se ubica en Plaza Juárez, sobre la calle Guillermo Prieto no. 4, colonia Juárez, municipio de Nicolás Romero, Edomex. S vives aquí, ya no tendrás que desplazarte hasta Cuautitlán Izcalli o Tlalnepantla para solicitar tu licencia de conducir.

De acuerdo con el sitio del gobierno municipal, el recinto tiene la capacidad para atender a 50 mil personas al año y expedir hasta 200 licencias de conducir por día. Y es que cuenta con un sistema “híbrido” para la atención de particulares y transportistas, además de un lactario que cumple con la Norma Oficial Mexicana (NMX-R-025-SCFI-2015) para las madres solicitantes.

Durante su inauguración en diciembre de 2025, las autoridades informaron que los medios de pago para los trámites hechos en este módulo fijo serán electrónicos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y entrega.

“Se podrá renovar la licencia de una manera ágil, eficaz y eficiente, aprovechando las ventajas de la tecnología, puesto que antes todo el trámite se hacía en oficina y ahora es completamente digital”, indicó Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad del Edomex.

El nuevo módulo de la Semovi tiene la capacidad de atender a 50 mil personas al año. Foto: Gobierno de Nicolás Romero

¿Cuáles son los costos y requisitos para la licencia de conducir en Edomex?

Si quieres tramitar tu licencia de conducir en este o cualquier módulo fijo y móvil del Edomex, toma nota porque los documentos que debes presentar son:

Acta de nacimiento.

CURP actualizado.

Identificación vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio original (no mayor a 3 meses).

Comprobante de pago de derechos o realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

Certificado Estándar de Competencias EC1631, para motociclistas.

Presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México, si es expedición por primera vez.

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en caso de necesitarlo.

Recuerda que los costos vigentes de la licencia de conducir del Edomex son:

Licencias tipo “A” y “C”: $777 con vigencia de 1 año, $1,044 por 2 años, $1,390 por 3 años y $1,848 por 4 años.

Licencia tipo “E”: $1,017 con vigencia de 1 año, $1,357 por 2 años, $1,809 por 3 años y $2,410 por 4 años.

Permiso provisional de práctica “a”: $3,694 con vigencia de 1 año.

Permiso provisional de práctica “b”: $777 con vigencia de 1 año y $1,040 por 2 años.

Duplicado: $525.

Constancia: $118.

Tramita tu licencia de conducir en los módulos autorizados por la Secretaría de Movilidad del Edomex; no olvides que es un documento obligatorio para circular en la entidad.

