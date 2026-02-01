La verificación vehicular 2026 ya arrancó en la Ciudad de México y el Estado de México, y al igual que en años anteriores se llevará a cabo de manera bimestral.

Durante este primero periodo, los automovilistas deben acudir a los verificentros para comprobar que sus vehículos cumplan con los estándares ambientales. Ello no sólo les permite circular legalmente, sino que contribuye a mejorar la calidad del aire.

Si quieres saber si a tu auto le toca realizar el proceso durante febrero, en Autopistas te damos la respuesta.

Leer también Qué hacer cuando te enfrentas a un montachoques

¿Qué autos deben verificar en febrero en la CDMX?

Para la verificación en la capital del país, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicó un calendario oficial para los autos locales, así como los foráneos que deseen realizar el proceso de manera voluntaria.

En febrero 2026, les toca verificar a los coches con engomado amarillo y terminación de placa 6 o 6, y a los que tengan engomado rosa con terminación de placa 7 u 8.

El costo para los hologramas “00”, “0”, “1”, “2”, rechazo y evaluación técnica es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización), alrededor de $659.86 pesos más IVA.

Calendario de la verificación vehicular 2026 en CDMX. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué autos deben verificar en febrero en el Edomex?

Por otro lado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex se anunciaron las fechas de la verificación vehicular en febrero de 2026.

Los autos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 tienen como fecha límite el 28 de febrero para realizar el proceso. Mientras que los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 tienen todo este mes y hasta el 31 de marzo como último día.

Hay que recordar que en esta entidad el precio de la verificación dependen del holograma:

“00”: 10.20 veces UMA, equivalente a $1,196.56.

“0”: 5.20 veces UMA, equivalente a $610 pesos.

“1” y “2”: 4 veces UMA, equivalente a $469.24 pesos.

Calendario de la verificación vehicular 2026 en Edomex. Foto: Gobierno del Estado de México

¿Qué vehículos quedan exentos de la verificación este 2026?

En el primer semestre de la verificación 2026, los vehículos candidatos al holograma “Exento” son principalmente los eléctricos, híbridos, autos antiguos y unidades de traslado, así como las motos, maquinaria industrial y tractores agrícolas.

Recuerda que este es un requisito obligatorio para circular por la vía pública, así que cúmplelo a tiempo para no llevarte multas por verificación extemporánea.

Leer también Alerta: nuevo mensaje de estafa sobre multas de tránsito en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters