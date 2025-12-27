El mercado de los autos eléctricos ha crecido exponencialmente durante los últimos años. En promedio, las ventas globales han incrementado 21% con alrededor de 18.5 millones de vehículos vendidos de enero a noviembre de 2025, esto de acuerdo con datos de la consultora Rho Motion.

Este tipo de vehículos aparecieron para revolucionar la movilidad humana y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente gracias a la reducción del uso de combustibles fósiles.

Pero ¿qué ocurre con las baterías cuando llegan al final de su vida útil? Afortunadamente, pueden y deben ser recicladas, tomando en cuenta ciertos elementos. Hoy en Autopistas te contamos más sobre el tema.

Los autos eléctricos son una opción ideal de movilidad para cuidar el medio ambiente. Foto: Imagen generada con IA

¿Se puede reciclar la batería de un auto eléctrico?

Lo primero que tienes que saber es que los autos eléctricos utilizan baterías de iones de litio, pero también contienen otros materiales valiosos como níquel, cobalto, manganeso, cobre y aluminio. Por esa razón, no deben tirarse junto a residuos sólidos urbanos (especialmente por los componentes reactivos).

Cuando uno de estos vehículos reduce su autonomía y el tiempo de recarga aumenta, es hora de sustituir la batería porque se le considera "desgastada". Ello no quiere decir que deba comprarse una nueva y tirarse la antigua.

Lo mejor es contactar a un centro de reciclaje autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y esperar las indicaciones para manipular y trasladar el componente en desuso. Y es que son tan meticulosas que necesitan un manejo especial.

Otra alternativa es contactar al fabricante, por ejemplo, Tesla, BMW o BYD, para que brinden la información necesaria sobre el proceso de reciclaje de las baterías.

Cuando un auto eléctrico reduce su autonomía, es hora de sustituir la batería. Foto: Freepik

¿Qué se puede reciclar de las baterías de los autos eléctricos?

Cuando ya no son aptas para la conducción, las baterías de los autos eléctricos aún cuentan hasta con el 80% de su capacidad de carga, por lo que antes de someterlas a cualquier proceso de reciclaje avanzado pueden ser útiles para otras tareas.

Por ejemplo, bajo dichas condiciones sirven para almacenar energía o ayudar a estabilizar redes eléctricas, de telecomunicaciones y transportes, junto con fuentes de energía que no suelen ser estables (como el viento o la energía solar).

Pero si van a ser recicladas, es posible recuperar el 90% de los materiales de la batería, entre ellos:

Litio: Se puede reutilizar en baterías nuevas.‍

Cobalto: Un material clave en los cátodos de las baterías.

Níquel: También se encuentra en los cátodos.

Cobre: Se utiliza en el cableado de baterías y colectores de corriente.

Aluminio: Se utiliza en la carcasa de la batería y en los colectores de corriente.

Grafito: Forma el ánodo de la mayoría de las baterías de vehículos eléctricos.‍

Plásticos: Se utilizan en la carcasa de la batería y en el aislamiento.

Aunque tener un auto eléctrico impacta de manera positiva al medio ambiente, es importante mantenerse actualizado sobre los métodos de reciclaje de sus componentes una vez que concluyen su periodo de uso.

