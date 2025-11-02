El mercado de los autos eléctricos en México sigue conquistando a las personas que buscan transicionar de la movilidad con combustión hacia una más sustentable. Y entre toda esta oferta destaca el BYD Dolphin Mini 2026.

Dicho vehículo es el más accesible de la marca; si quieres conocer su precio y características, en Autopistas te los compartimos.

El BYD Dolphin Mini 2026 cuenta con un innovador motor Blade. Foto: BYD

¿Cómo es el nuevo BYD Dolphin Mini 2026?

Potencia y autonomía

El BYD Dolphin Mini 2026 es compacto, pero eso no demerita su potencia. Se trata de un auto eléctrico de cinco plazas para pasajeros, un volumen de carga máximo de 230 L y una altura de 1.58 metros. Además, cuenta con un motor de 55 kw de potencia y 77 caballos de fuerza.

Pero uno de sus principales atributos es la batería Blade desarrollada por la misma marca. Este componente tiene una capacidad de 30.08 kWh y una carga AC 7kW, por lo que ofrece un consumo energético de 10 NEDC por cada 100 km.

En cuanto a la autonomía, en su versión más económica, el vehículo ofrece hasta 300 km; mientras que la versión Plus garantiza hasta 380 km de autonomía.

Sobre los detalles mecánicos, el fabricante chino ha añadido una suspensión delantera McPherson, y una suspensión trasera por viga de torsión. Así que puede amortiguar de manera eficiente las irregularidades del camino en ciudad y carretera.

El BYD Dolphin Mini cuenta con una suspensión delantera McPherson. Foto: BYD

Diseño moderno y elegante

Su exterior es llamativo y no sólo por sus acabados en verde neón. Su diseño es moderno y elegante, con una silueta compacta, bordes redondeados y un aleron discreto en la parte superior de la cajuela, misma que es de desbloqueo eléctrico.

Por la parte delantera destacan sus faros geométricamente pronunciados con luces LED; y en la parte trasera encontramos luces antiniebla. En cuando a los neumáticos, posee rines de aleación de aluminio de 16" en tonalidades negro cromado.

En el habitáculo se aprecia un volante multifunción, pantalla de accesorios de 7", puertos para carga inalámbrica de teléfonos inteligentes y parasol en el lado del conductor con espejo de vanidad de luz.

Como detalles de infoentretenimiento podemos mencionar su sistema de cabina inteligente y pantalla inteligente de 10.1" con rotación eléctrica, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Seguridad tras el volante

En términos de seguridad, el BYD Dolphin Mini integra bolsas de aire frontales para el conductor y copiloto, un par en los laterales y otras de tipo cortina tanto en la parte trasera como delantera.

Según se indica en su ficha técnica, añade una alarma de cinturón de seguridad, sistema de frenos de potencia inteligente, distribución electrónica de la fuerza de frenado y sistema de control de arranque en pendiente. Y para facilitar tareas como el estacionado, cuenta con cámara de reversa en alta resolución.

En cuanto a seguridad, este auto cuenta con bolsas de aire. Foto:BYD

¿Cuánto cuesta el BYD Dolphin Mini 2026 en mÉXICO?

Compacto, eficiente y equipado. El BYD Dolphin Mini 2026 con autonomía de 380 km tiene un costo de $415,800 en México; en cambio, con una autonomía de 300 km cuesta $399,800.

Pero si su color verde te resulta intimidante, este auto eléctrico también ha sido lanzado en colores azul glaciar, apricity white, polar night black y rosa.

