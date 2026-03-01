Los parquímetros de la Ciudad de México tienen el objetivo de controlar el estacionamiento en la vía pública mediante el pago de una tarifa. No obstante, hay ciertos días en los que su servicio no tiene costo.

Esto puede ser un beneficio para los conductores, sobre todo si planean permanecer demasiado tiempo en los polígonos en los que opera el sistema Ecoparq.

El parquímetro tiene un costo de $3.45 por cada 15 minutos. Foto: Sistema Ecoparq

¿Qué días de marzo no habrá servicio de parquímetro en CDMX?

Los parquímetros, además de formar parte del sistema de movilidad de la CDMX, ofrecen ventajas como reducir los tiempos de búsqueda de cajón, disminuyen la contaminación y fomentan la rotación de vehículos.

Desde enero, su tarifa se actualizó al precio de $3.40 por cada 15 minutos, dando como total un pago de $13.60 por una hora de estacionamiento. No aplica para las motocicletas.

Otro beneficio es que pueden usarse gratis todos los domingos, al igual que los días festivos enmarcados por la ley. Durante marzo, los días en que podrás usarlos sin pagar son:

8, 15, 22 y 29 (domingos)

Lunes 16 por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

Para pagar el parquímetro puedes utilizar efectivo o las apps oficiales de la CDMX. Foto: Unsplash

¿En qué polígonos de la CDMX hay parquímetro?

Se le conoce como polígonos a las zonas de la CDMX en las que opera el sistema Ecoparq, y actualmente son:

Polígono Anzures, Benito Juárez Sur, Benito Juárez Norte, Florida, Guadalupe Inn y Lomas de Chapultepec con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Polígono Polanco con un horario de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

Polígono Roma-Condesa con un horario de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas, y de jueves a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

¿Por qué razones pueden multarte en un parquímetro?

No pagar el servicio.

Sobrepasar el tiempo de estacionamiento exhibido en el comprobante de pago.

Que la fecha del comprobante de pago sea distinta a la del día actual.

Que el número de placas mostrado en el ticket no coincida con el del vehículo.

Que el auto o motocicleta estén mal estacionados.

No todos los polígonos del parquímetro tienen los mismos horarios. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

Ahora que ya conoces los días del mes de marzo en que los parquímetros de la CDMX no cobrarán, comienza a planear tus salidas sin preocupación.

