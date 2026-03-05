El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, fue reconocido por impulsar una de las mejores prácticas gubernamentales en materia de protección ambiental en el noreste de México, gracias a las estrategias implementadas por su administración para fortalecer la sustentabilidad en el municipio.

El Ayuntamiento de García destacó que esta distinción coloca al municipio como un referente regional en acciones enfocadas al cuidado del entorno, el manejo adecuado de residuos y la participación de la ciudadanía en tareas de limpieza y conservación ambiental.

Entre los resultados que respaldan este reconocimiento se encuentra la transformación en los servicios de limpieza municipal, luego de que la ciudad enfrentara anteriormente múltiples quejas por abandono en la recolección de residuos. Actualmente, el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y promotores ambientales ha permitido fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con las cifras presentadas, el municipio logró recolectar 155 mil 041.01 toneladas de residuos sólidos mediante el servicio permanente de limpieza, además de 16 mil 863.78 toneladas adicionales derivadas de campañas extraordinarias y operativos especiales.

Asimismo, se destacó la correcta disposición de los desechos en el relleno sanitario de García durante 2025, así como la realización constante de jornadas de descacharización y limpieza en espacios públicos y colonias.

También fueron reconocidos diversos programas implementados para mantener limpia la ciudad durante eventos de gran afluencia social, entre ellos “Todos Jalamos por García”, “Vía del Estudiante 2025”, “Carrera Vuelta a Nuevo León 2025”, “Festival de la Catrina 2025”, “García Pinta 2025” y “Supermamá Fest 2025”.

El gobierno municipal señaló que este reconocimiento refleja el liderazgo y la visión del alcalde para impulsar políticas públicas responsables con el medio ambiente, al tiempo que reafirmó su compromiso de continuar trabajando por un municipio más limpio, ordenado y sustentable para las familias de García.

